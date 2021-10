Da qualche tempo, in molte cucine italiane, non si frigge più con la classica friggitrice o con la tradizionale padella colma di olio. Infatti, la moda, giustificata, della friggitrice ad aria ha conquistato molti.

Da un punto di vista salutare, possiamo cucinare diversi alimenti senza usare l’olio, dimezzando i grassi, ma anche a livello economico le spese sono minori. Inoltre, non invadiamo casa da quel caratteristico odore di fritto, che non è gradevole per niente.

Altro vantaggio è poter cucinare diverse tipologie di alimenti come pane, pollo arrosto, torte, sfruttando il calore che circola all’interno. Avremo anche prodotti che somigliano a quelli fritti, ma in realtà non lo sono. Insomma, sono molti i punti a favore, che spingono tanti all’acquisto di questo comodo e pratico elettrodomestico.

I prezzi sul mercato sono vari e possono aggirarsi tra i 40 e i 300 euro circa. Ogni friggitrice ad aria ha determinate caratteristiche e capacità e non è sempre semplice decidere quale scegliere. Per questo, prima di valutare l’acquisto, è bene capire quali siano le nostre esigenze e budget, per non sbagliare prodotto.

Le friggitrici ad aria sotto i 100 euro e una mini guida per scoprire quella perfetta per noi

Per chi non volesse spendere un patrimonio, ci sono in commercio ottimi prodotti economici, che non superano i 100 euro, che potrebbero fare al caso nostro.

Prima di tutto, bisogna decidere la grandezza e la capacità che ci serve. A seconda del numero del nucleo familiare o delle abitudini di casa, scegliamo quelle da 2 litri per cucinare pietanze per 3 persone. Invece, se la famiglia è più numerosa, valutiamo quella da almeno 3 litri.

Altro fattore importante è la struttura della friggitrice ad aria, ovvero, individuiamo la forma che possiamo disporre in un angolo della cucina per usarla comodamente.

Leggiamo sempre le funzioni e gli accessori compresi, per capire se possono interessarci o meno. L’elemento da non sottovalutare è anche il tempo di riscaldamento, più è veloce, più potremo risparmiare in bolletta. Valutati tutti questi aspetti, possiamo individuare le friggitrici ad aria sotto i 100 euro e una mini guida per scoprire quella perfetta per noi.

Le marche

Se preferiamo una friggitrice ad aria che non superi i 2 lt, possiamo acquistare l’airy fryer mini dell’Ariete, molto compatta e comoda ed esteticamente allegra. Il suo costo è di circa 52 euro, ha una potenza di 1000 W e si può pulire facilmente.

Se abbiamo una famiglia più numerosa, la friggitrice ad aria da 3,5 lt Aigostar Hayden 30Pyc, potrebbe essere interessante. Costa 68 euro e arriva fino ai 1500 watt. Invece, la Severin FR 2445 da 5 litri, ha un cestello XXL adatto a nuclei oltre le 6 persone e il prezzo si aggira sui 95 euro.

La scelta è ampia e varia, bisogna solo capire le nostre esigenze per evitare inutili sprechi.

