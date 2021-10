Per festeggiare la serata più pazza dell’anno, divertiamoci con gli amici e gustiamo primi piatti ‘stregati’ semplicemente indimenticabili. Anche senza indossare un costume da zombie, sapremo creare un’atmosfera da brivido sulla tavola di Halloween. Ecco come prepararli grazie alle ricette della sezione Cucina di ProiezionidiBorsa. E non dimentichiamo di intonare la tavola.

Utilizziamo una tovaglia colorata tinta unita e copriamola con un grosso foglio di carta velina nero o un pezzo di raso dello stesso colore. Oppure dell’elegantissimo pizzo, sempre di colore nero. Se non abbiamo bicchieri di vetro o plastica scuri, mettiamo dei bicchieri col piede decorati da un nastro nero e qualche piccola decorazione di carta o plastica come zucche, ragni o pipistrelli. Decoriamo con fantasia anche la caraffa dell’acqua, il cestino del pane e il secchiello per tenere in fresco il vino. Se abbiamo più tempo a disposizione ecco altre idee strabilianti per la tavola di Halloween.

Il risotto ai mirtilli tutto viola

Tagliare la cipolla finemente, tostiamola in olio e burro. Aggiungiamo 50 grammi di riso Carnaroli a persona e tostiamo girandolo con un cucchiaio di legno. Irroriamo con un bicchiere di vino bianco e poi cominciamo ad aggiungere il brodo, prima due mestoli interi e poi il resto piano piano. Cuociamo rimestando per circa 14 minuti. Frulliamo ora una manciata di mirtilli con sale e pepe e aggiungiamoli al risotto insieme a formaggio taleggio o caprino. Mantechiamo con parmigiano. Lasciamo riposare per un minuto. Portiamo in tavola decorando con mirtilli e se piace un pizzico di erba cipollina.

Tris di primi ‘stregati’ per festeggiare Halloween

Puliamo una barbabietola rossa cotta al forno (si trova anche già pronta al supermercato), tagliamola a pezzi. Ne servirà una tazzina da caffè per ciascun commensale. Passiamola in padella con olio, prezzemolo e aglio. Frulliamo con una tazzina di ricotta (oppure formaggio caprino) a testa e un goccio di acqua di cottura della pasta. Aggiustiamo di sale, condiamo ora la pasta con la crema fucsia, aggiungendo parmigiano o pecorino.

Riso nero ai carciofi

Tris di primi ‘stregati’ per festeggiare Halloween. Il riso nero venere non è adatto per fare il risotto. Ma se abbiamo una tazza di riso nero già bollito per ciascun commensale, passiamolo in padella con un pezzo di burro, senza farlo tostare. Poi aggiungiamo una crema di tuorlo d’uovo e parmigiano reggiano e mantechiamo aggiungendo dei fondi di carciofo a pezzi. Impiattiamo decorando con carciofi piccoli, lessati con anche un pezzo di gambo e una foglia e tagliati per il lungo. Se vogliamo servire anche un secondo piatto a tema ecco l’idea furba per Halloween da preparare a fine estate.