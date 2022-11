3 posti strategici in casa in cui nascondere l’asse da stiro per guadagnare spazio e ordine

Mantenere l’ordine in una casa è un obiettivo sempre molto difficile da raggiungere. L’unico modo in cui si potrebbe riuscire a farlo sarebbe non vivere in casa. Visto che, però, in casa ci viviamo quotidianamente, dovremo cercare alcuni trucchetti per conservare l’ordine. Soprattutto in una casa piccola, ma anche in quelle più grandi, è importante che ogni cosa abbia la sua localizzazione precisa, per non diventare ingombrante.

Uno strumento che, molti di noi, hanno sempre in mezzo ai piedi e di cui non riescono a liberarsi è l’asse da stiro. Molti di noi la tengono sempre perennemente aperta, con impilati al di sopra tutti i vestiti pronti da stirare. Il problema è che, in questo modo, sottrarremo spazio alle nostre stanze, senza considerare l’apparente disordine che ci sarà sempre. Per aggirare il problema, quindi, dovremo farci furbi, con qualche astuzia per ordinare casa. Useremo, infatti, 3 idee perfette per far sparire, come per magia, la nostra asse da stiro, e non ci accorgeremo più della sua presenza.

3 posti strategici in casa in cui potremo mettere l’asse da stiro nascondendola dietro a muri, pareti o all’interno dei mobili

La nostra casa contiene così tanti utensili e suppellettili da diventare, spesso, molto confusionaria. In cucina, ad esempio, una delle parti più difficili da predisporre è il cassetto delle pentole. Talvolta, nella fretta, si tende a impilare senza una logica pentole, padelle e pentolini, rischiando di creare il caos. Visto che, però, organizzare bene le pentole è possibile, lo sarà anche nascondere in casa l’asse da stiro.

Integrata nel mobile

Tra le idee più efficaci per recuperare spazio, potremo sfruttare l’asse da stiro integrata all’armadio. In sostanza si tratterà di un’asse da stiro dotata solo del piano d’appoggio e collegata, con il resto del corpo, al mobile. Basterà tirare giù l’asse, come si fa con un letto a parete, e iniziare a stirare. In questo modo, quando avremo terminato di stirare, riporteremo l’asse alla sua posizione di partenza e poi chiuderemo le ante del mobile. Così non avremo più problemi di spazio o ingombro.

Oltretutto, per far sembrare gli ambienti più ampi e luminosi potremo posizionare degli specchi in alcuni angoli strategici della casa.

A scomparsa vicino a porte e muri

Un altro tra i migliori metodi per sistemare questo strumento è il gancio su muro o dietro le porte. Basterà, infatti, un semplicissimo gancio da attaccare al muro o dietro una delle porte, a cui potremo appendere la nostra asse da stiro. Questa soluzione è la più economica, facile da realizzare ed efficiente, visto che l’asse sparirà.

Il mobile da stiro, un’idea geniale

Anche quest’idea è molto valida, comoda soprattutto in termini di praticità. Si tratta, a tutti gli effetti, di una postazione da stiro in versione mobile. A differenza del primo, però, questo sarà un mobile utile solo per stirare. Compresa nella struttura, infatti, troveremo un’asse da stiro, una base per il ferro da stiro e ulteriori ripiani in cui impilare gli abiti.

È davvero un’idea geniale, soprattutto per chi avrà a disposizione uno spazio sufficiente per ospitarla. Questo, infatti, è uno dei 3 posti strategici in casa in cui si potrà nascondere l’asse da stiro. Finalmente non vedremo più disordine in casa nostra.