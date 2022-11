Al via con l’atmosfera natalizia, ecco la lista di villaggi di Natale tra i più belli d’Italia

È tutto pronto per il periodo più bello dell’anno, le feste natalizie. Anche se manca ancora un po’ di tempo a Natale, i mercatini stanno quasi per aprire i battenti. Con le temperature in calo, il freddo che si fa più intenso, l’atmosfera natalizia è servita.

Ma, oltre alle splendide casette in legno, le luminarie e i prodotti tipici, ci sono anche eventi dedicati ai bimbi. Oltre ai mercatini, in quasi tutte le città d’Italia si aprono anche le porte del villaggio di Babbo Natale. Un luogo adibito a trasportarci in un mitico villaggio innevato della Lapponia, senza allontanarci troppo da casa. Oggi vedremo una lista di alcuni dei villaggi più belli sparsi per tutta l’Italia.

Al via con l’atmosfera natalizia con i mercatini e Babbo Natale

I mercatini di Natale da vedere quest’anno sono davvero tanti. I primi a cui pensiamo sono sicuramente quelli di Bolzano e del Trentino Alto Adige, è vero. Ma anche in Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna ci sono alcuni villaggi di Babbo Natale da non farsi sfuggire. A Milano, per esempio, il 19 novembre prenderà il via il Villaggio delle Meraviglie, un parco a tema natalizio. In Piemonte, invece, da vedere assolutamente è la Grotta di Babbo Natale, in provincia di Verbano Cucio Ossola. Un’ottima scusa per i grandi per visitare questa Regione ricca di luoghi magici e suggestivi.

Passando all’Emilia Romagna, uno dei villaggi più interessanti è quello di Carpaneto Piacentino. Ma non dimentichiamo neanche il parco di divertimenti Mirabilandia, che si trasforma sotto il periodo natalizio. Spostandoci verso Arezzo, invece, tutta la città si tinge di bianco, con spettacoli di luce davvero incredibili. I mercatini, le decorazioni e i prodotti tipici del villaggio tirolese sono una tappa obbligatoria. E, ovviamente, la mitica casa di Santa Klaus, dove i bambini possono andare a trovare il Babbo più famoso del Mondo.

Non solo Nord e Centro Italia, mete top anche al Sud

Gli ultimi due villaggi di questa lista si trovano in Campania e in Sicilia. Degno di nota il Napoli Christmas Village, organizzato proprio nel centro di Napoli. Casette di legno, mercatini, giostre e aree gioco sparse per tutta la città. In più, si potrà assistere a spettacoli di burattini e al circo degli elfi, per la gioia di tutti i bambini. Se si vuole visitare la casa di Babbo Natale, meglio cominciare dal Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore.

Per finire, il villaggio degli elfi e la casa di Babbo Natale a Calatafimi Segesta, in provincia di Trapani. Non si rinuncia all’atmosfera natalizia anche nella più mite Sicilia, anzi prepariamoci ad un viaggio in Lapponia. Per informazioni sui biglietti, come per tutti gli altri villaggi, basterà consultare i siti degli eventi.

È ancora novembre, ma siamo già al via con l’atmosfera natalizia e gli amanti del Natale sono già indaffarati. Ghirlande, centrotavola, ma anche pupazzetti da realizzare e disporre per tutta la casa con materiali riciclati. Non solo con calzini vecchi e tegole rotte, anche con le castagne marce si possono creare simpatici omini decorativi.