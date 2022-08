Se siamo alla ricerca di una meta per un weekend fuoriporta, perché accontentarsi di un solo posto? Cosa c’è di meglio di optare per un piccolo tour invece di scegliere sempre le solite mete turistiche. Le città più famose sono già affollate normalmente, figuriamoci intorno a Ferragosto. Se cerchiamo una meta diversa, possiamo andare alla scoperta dell’incredibile Friuli-Venezia Giulia.

Forse Trieste è la città più conosciuta di questa stupenda Regione al confine con la Slovenia. Eppure, anche solo spostandosi di qualche chilometro dal capoluogo si trovano luoghi incredibili. Gemme poco conosciute e meno turistiche che sapranno rapirci con la loro bellezza. È sicuramente il caso della Grotta Gigante, luogo mistico che gli appassionati di natura non possono perdersi. Ma oggi vedremo altri 3 posti meno conosciuti di questa straordinaria Regione, ideali per una gita fuoriporta.

3 posti incredibili da visitare nel weekend in Friuli Venezia Giulia

È uno dei luoghi più suggestivi che possiamo visitare e ci lascerà letteralmente senza parole. Stiamo parlando del Borgo di Movada, in Val Tramontina, nel cuore delle Prealpi Carniche. Qui un tempo esistevano ben tre paesini, Movada, Fleur e Vecchia Redona. Quando venne costruita la diga di Ponte Racli, il fiume Meduna inondò la valle. Così i paesi si ritrovarono sommersi e oggi i ruderi di Movada riemergono quando il lago si ritira. Uno spettacolo davvero affascinante ammirare questi ruderi spuntare dalle acque come se fosse magia. Approfittiamone anche per fare un giro nella zona, percorrere i sentieri e fare escursioni speleologiche.

Continuando alla scoperta di luoghi nascosti

Spostiamoci nella frazione di Pesariis, parte del Comune sparso di Prato Carnico. Qui è d’obbligo una visita al paesino degli orologi tra le montagne. La lunga storia orologiaia di questi luoghi è ben documentata e sembra risalire al XVIII secolo. Andiamo alla ricerca degli orologi per i viottoli del borgo davvero suggestivi. Un giro al museo dell’orologeria ci darà un’idea di più di 400 anni di storia di produzione di orologi. Per finire, l’ultima tappa di questo viaggio insolito in Friuli-Venezia Giulia, Camporosso in Valcanale. Questo borgo incantato tra le montagne è stupendo in inverno ma bellissimo anche in questo periodo. Si tratta sempre di una frazione, precisamente del Comune di Tarvisio. Un luogo al crocevia tra Austria, Italia e Slovenia che sembra uscito da un dipinto. Escursioni, trekking e un giro al vicino Lago di Fusine sono le attività da non perdere.

Questi sono solo 3 posti incredibili da visitare nel weekend in questa splendida Regione. Spesso ci dimentichiamo di quanto sia bella l’Italia con tutte le sue gemme nascoste. Anche se in genere optiamo per mete più turistiche, il Friuli potrebbe davvero stupirci. Storia, arte, cultura e paesaggi naturali da mozzare il fiato lo rendono un posto assolutamente da visitare.

