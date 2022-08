Durante l’estate, si vivono dei momenti davvero speciali e intensi. Questo perché si è più liberi con la mente e ci si sente più rilassati. Grazie alle vacanze e alle giornate al mare, l’umore di moltissimi di noi cambia. E finalmente ci si può godere un po’ di relax e si può staccare la spina dalla solita routine. Ma, purtroppo, sono diverse le persone che non si sentono esattamente rilassate per una ragione in particolare. Non tutti, infatti, si sentono a proprio agio con il proprio fisico. E durante questa stagione, dove vestiti e abiti sono molto corti e lasciano scoperti diversi lembi di pelle, la situazione può sicuramente diventare stressante.

Non tutti, come abbiamo appena sottolineato, si sentono a proprio agio con il proprio fisico. E, in particolare, ci sono delle aree del corpo che sicuramente potrebbero mettere più a disagio rispetto ad altre. Tra queste, per esempio, troviamo le gambe. Lasciate scoperte durante l’estate, ad alcuni di noi non piacciono proprio. Ma bisogna anche saperle valorizzare. E in questo caso potremmo affidarci a delle scarpe senza tacco che le valorizzerebbero in modo semplice ed elegante. Se invece il nostro problema sono le braccia, allora dovremmo ricorrere ad alcuni capi di abbigliamento alla moda che potrebbero nasconderle. Soprattutto senza farci sentire troppo caldo. E in questo caso, c’è un top davvero richiestissimo che potrebbe decisamente fare al caso nostro.

La tendenza del 2022 che nasconde braccia e spalle con stile

Il top di cui stiamo parlando non solo ci aiuterà a nascondere le braccia flosce che non vogliamo mostrare durante l’estate. Questa maglia, infatti, snellirà anche la parte del ventre, donandoci una silhouette davvero invidiabile. In questo caso, stiamo parlando del top incrociato con i volant. Infatti, la maglia in questione, presenta dei fili incrociati direttamente sotto al seno, che evidenziano il punto vita in modo importante. Sulle estremità superiori, invece, ritroviamo dei volant sbarazzini e leggeri che cadono dolcemente sulle spalle e sulle braccia. Grazie a questo particolare, soprattutto la parte superiore delle braccia (che è quella più critica) verrebbe nascosta in un battito di ciglia. E grazie all’incrocio sottostante, la nostra figura sembrerà decisamente più snella e longilinea. Dunque, ora sappiamo che proprio questa è la tendenza del 2022 che nasconde braccia grosse che non ci piacciono e che aiuta anche a snellire la figura intera.

