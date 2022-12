3 segreti mai svelati che riguardano 1 cibo protagonista a Natale e 1 è proprio incredibile!

Chissà quanti sanno che esistono addirittura 7.500 diversi tipi di patate che nascondono incredibili curiosità che andremo a vedere.

Questo tubero così bruttino a vedersi, ma che fa parte della cucina di tutto il Mondo, tanto da essere il quarto alimento più consumato dall’uomo. Patate di cui vanno matti i nostri bambini, nella tradizionale versione fritta, ma che accompagnano spesso volentieri anche i piatti di carne di noi adulti. Col tradizionale arrosto natalizio che magari andremo a gustare proprio in questo periodo, la patata è la compagna ideale per un piatto semplice, ma allo stesso tempo costoso. Ma andiamo a scoprire perché la patata è così amata dall’uomo e quali curiosità nasconde nella sua Storia.

Perché la patata è da sempre uno degli alimenti più vicini all’uomo

Essendo una pianta molto semplice da coltivare, ma allo stesso tempo robusta, la patata è spesso presente nei nostri orti. Curioso il fatto che questo tubero riesce a crescere e riprodursi a qualsiasi latitudine, permettendo inoltre la caratteristica di mantenerla poi fresca per alcuni mesi. Secondo le statistiche internazionali, ogni anno verrebbero prodotti quasi 400 milioni di tonnellate di patate.

Chissà che magari qualcuno dei nostri bambini non ci abbia chiesto almeno una volta come siano nate le mitiche patatine fritte. E come spesso accade per le ricette, o almeno alcune di esse, e tra le più famose del Mondo, è il caso della protagonista della vicenda. Si narra infatti di una specie di scommessa tra uno chef e un imprenditore, che amava mangiare le patate. Lamentandosi sempre della cottura, provocò la vendetta dello chef, che ideò la patata fritta. Ma nella convinzione, sbagliata, di servire un piatto che non sarebbe assolutamente piaciuto, proprio per la durezza della cottura nell’olio. Invece la croccantezza della patata avrebbe letteralmente conquistato l’imprenditore che avrebbe poi fatto conoscere al Mondo la patatina fritta.

Lanciate nello spazio

3 segreti mai svelati che riguardano 1 cibo protagonista a Natale e 1 è proprio incredibile, ma anche pensare alla patata nello spazio potrebbe davvero farci sorridere. Eppure, alla fine degli anni '90 gli americani hanno provato a sperimentare, con successo la semina e la coltivazione della patata nello spazio. Probabilmente avvantaggiandosi anche di tecniche concorrenti, gli scienziati USA sarebbero infatti riusciti a coltivare le patate in speciali ambienti ricostruiti nello spazio. È proprio il caso di dire che la fortuna delle patate ha raggiunto l'universo intero.