Vuoi aumentare la produzione dei pomodori e proteggerli dai parassiti? Ti svelo il fantastico trucco che pochi conoscono

Come aumentare la produzione di pomodori-proiezionidiborsa.it

Il pomodoro è il re dell’estate. Saporito, succoso e molto versatile. Possiamo utilizzarlo per preparare una varietà infinita di ricette. Ma sai che esiste un trucchetto naturale per aumentare la resa della pianta? Scopriamo cosa fare e come proteggerla dai parassiti.

Creare un orto nel proprio giardino regala molte soddisfazioni. Con un po’ di lavoro e qualche consiglio utile, potrai portare in tavola degli alimenti gustosi, sani e soprattutto non trattati.

Non è necessario avere un grande spazio a disposizione, ma puoi realizzare, anche sul balcone di casa, un orticello in vaso davvero fruttuoso.

Come coltivare le piante

Tra le piante che danno molte soddisfazioni, quelle di pomodoro sono davvero eccezionali.

Parliamo di uno degli alimenti più consumati al Mondo, alla base della famosa dieta Mediterranea. Il pomodoro non stufa mai, anche perché ne esistono tante varietà. Ne citiamo solo qualcuna.

Pensiamo ai pomodori ciliegini ottimi per le bruschette, ai pachino perfetti nelle insalate. I pomodori San Marzano, invece, sono ideali per preparare le passate e il ragù.

Non è difficile prendersi cura dei pomodori, ma la loro crescita dipende molto dal momento in cui vengono piantati e dalla varietà scelta.

Ad esempio, se non abbiamo molto spazio e decidiamo di coltivarli in vaso, allora scegliamo una pianta che si possa sviluppare in altezza.

Ricordiamo poi, che i pomodori necessitano di molta acqua (anche se odiano i ristagni), devono essere protetti dai parassiti, dalle erbacce e concimati usando fertilizzanti ricchi di azoto.

Vuoi aumentare la produzione dei pomodori e proteggerli dai parassiti? Ti spiego come fare

Ma non dobbiamo solo pensare alla scelta della posizione, alla varietà migliore e al terriccio. Spesso non ci facciamo caso, ma anche coltivare nello stesso terreno piante differenti, potrebbe dare dei risultati davvero eccezionali.

Questa operazione prende il nome di consociazione ed è fondamentale per ottenere una maggiore produzione di frutti, allontanare le malattie e anche i parassiti.

Ti starai chiedendo quali piante migliorano la coltivazione dei pomodori?

Ecco la risposta che cerchi.

Il basilico è un’erba aromatica che non sottrae nutrimenti al pomodoro e perciò non rappresenta una minaccia per esso. Le due piante possono convivere perfettamente utilizzando lo stesso terreno.

Il basilico tiene lontani i parassiti, aumenta la resa del pomodoro e conferisce ai frutti un sapore unico.

Prezzemolo e asparagi: a cosa servono?

Vuoi aumentare la produzione dei pomodori e proteggerli dai parassiti? Anche il prezzemolo può essere molto utile. Una meravigliosa erba aromatica tra le più coltivate e utilizzate in cucina. Il prezzemolo ha la capacità di allontanare gli animaletti infestanti. Quindi è una pianta perfetta da affiancare ai pomodori.

Se si desidera un raccolto abbondante, ecco che anche gli asparagi possono giocare un ruolo fondamentale. Infatti, hanno la capacità di preparare il terreno, rilasciando sostanze nutritive. Ma anche la pianta di pomodoro è molto utile. Infatti, evita la formazione dei coleotteri degli asparagi. Per eliminare i parassiti possiamo anche seguire i consigli dell’esperto Luca Sardella.