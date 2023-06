Tutto in una seduta. Così si potrebbe riassumere la settimana del petrolio che ha visto le quotazioni prima guadagnare oltre il 4,5% nel corso della seduta di lunedì, salvo poi ritracciare circa il 4% dai massimi per chiudere in frazionale rialzo. Quindi, ancora una volta il petrolio fallisce l’opportunità rialzista. Il resto della settimana è proseguito senza particolari sussulti. Tuttavia, i prezzi del petrolio sono scesi di oltre un dollaro al barile il 9 giugno, registrando il secondo calo settimanale consecutivo, mentre i deboli dati sulla produzione industriale cinese si sono aggiunti ai dubbi sulla crescita della domanda dopo la decisione del fine settimana scorso dell’Arabia Saudita di tagliare la produzione. I prezzi del petrolio erano saliti all’inizio della settimana, grazie all’impegno dell’Arabia Saudita di tagliare ulteriormente la produzione in aggiunta ai tagli concordati in precedenza con l’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio e i suoi alleati o OPEC+.

Ancora una volta il petrolio fallisce l’opportunità rialzista: i 50 $ diventano sempre più realistici. Le indicazioni dell’analisi grafica

Il petrolio ha chiuso la seduta del 9 giugno a quota 70,17 $, in ribassi dell’1,57% rispetto alla seduta precedente. La settimana si è chiusa con un ribasso dell’2,19% rispetto alla chiusura settimanale precedente.

Time frame giornaliero

Dopo il tentativo del 5 giugno di forzare al rialzo, le quotazioni del petrolio hanno preso la strada del ribasso e chiuso sotto il livello spartiacque in area 70,96 $. A questo punto la prossima prova di forza potrebbe essere in prossimità di aera 66,80 $. Una chiusura giornaliera sotto questo livello potrebbe fare definitivamente partire l’ultimo allungo ribassista verso area 50 $.

I rialzisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso di una chiusura giornaliera superiore a 82,81 $. Questo livello, infatti, già in passato ha frenato i rialzisti e la sua rottura potrebbe finalmente far scattare il nuovo assalto alla soglia psicologica del 100 $.

Time frame settimanale

Sul settimanale l’impostazione è ribassista e i livelli chiave sono mostrati in figura. Tuttavia, come già sul giornaliero, c’è un livello che rappresenta lo spartiacque tra rialzo e ribasso e passa per area 71,95 $. Per le prossime settimane, quindi, monitorare con attenzione quanto potrebbe accadere in prossimità di questo livello.

