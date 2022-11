Famoso, produce olio extravergine d’oliva e adesso torna in prima serata TV

Come da tradizione, per chi lo conosce bene il conduttore e attore Claudio Bisio è alle prese con la raccolta delle sue olive dalle terre del Chianti, in Toscana, e condivide con i suoi fans tutti i passaggi del rito. Dalla raccolta alla molitura, per arrivare ad immortalare il suo olio extravergine d’oliva di produzione propria. Con tanto di marchio che in passato si aggiudica anche qualche riconoscimento. Tra gli altri, nel 2005 vince un premio perché il suo extravergine risulta «fruttato e verde di foglia, piccante, mediamente amaro, con sfondo dolce e pienamente armonico». A suo dire non ne fa motivo di vendita anche se tutto concorre all’immagine della persona-personaggio di sicuro talento.

La ricarica campestre prima della TV

Così scopriamo che Bisio, famoso, produce olio extravergine d’oliva dal cuore della Toscana. E lo fa da anni con tanto di orgoglio, dedizione e sano divertimento. Un aspetto che forse non ci aspettavamo dal talentuoso showman che con il suo cuoio capelluto pulito e brillante sotto i riflettori di Zelig, spicca il volo del successo. Il suo nome si lega inconfondibilmente alla trasmissione televisiva che vanta 25 anni di edizioni e che rappresenta la leva di lancio di numerosi comici e attori italiani. Da Ficarra e Picone ad Enrico Brignano, che passa per il Teatro degli Arcimboldi di Milano nel 1999, quando già ha alle spalle qualche esperienza significativa in televisione.

I nomi dei partecipanti all’edizione 2022

A Teatro, Zelig 2022 sarà dal 7 al 17 novembre e la prima sarà trasmessa in prima serata su Canale 5, mercoledì 9 novembre. Accanto a Bisio sempre lei, la «camionista» come pare la chiami scherzando: Vanessa Incontrada. Un binomio che funziona, perché tra i due scorre amicizia vera e nessuna persona potrebbe interpretare al meglio la spontaneità divertita e divertente della conduttrice italo-spagnola. Intanto è caccia ai nomi dei comici che apriranno il sipario. Serpeggiano intanto alcune conferme. Teresa Mannino, Ale & Franz, Mago Forest. Il toto nomi ha il carattere dell’ufficiosità e dell’indiscrezione anche se il sentore pende verso il vero.

Famoso, produce olio extravergine d’oliva e ama le fughe in Toscana

Il rapporto con Vanessa Incontrada va oltre il lavoro e la sintonia è tale che, da grandi, sognano di girare un film insieme. Entrambi appassionati di bici, entrambi compiono fughe in Toscana lontani dal caos urbano. Intanto Bisio è legato sentimentalmente a Sandra Bonzi, giornalista con la quale ha due figli: Alice e Federico. I due sono sposati dal 2003 ma si conoscono nel lontano 1992 a Milano. Una relazione solida e duratura, il loro buen retiro, manco a dirlo, è in Toscana, in Val d’Elsa a Barberino. È qui che Bisio si ricarica in bici percorrendo le strade tra le colline e i paesaggi d’incanto per poi dare il meglio di sé a Milano, la città delle possibilità da cui si fugge solo per ritornare ancora.

Altri famosi che producono olio

Negli ultimi anni l’olivicoltura pare essere una tendenza in voga tra molte celebrities. Tanto per snocciolare qualche nome citiamo (tra gli altri) Angelina Jolie e Brad Pitt. I due, negli anni d’oro della loro vita insieme danno vita ad un brand prodotto in Francia. In questo caso il prodotto viene distribuito in alcuni punti vendita di specialità alimentari francesi. Un prodotto di nicchia che regge anche alla fine della loro storia. Perché gli affari sono affari. Soprattutto se è vero, come si dice, che una bottiglia da mezzo litro può costare fino a 85 euro.