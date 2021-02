Se possediamo un vecchio specchio troveremmo facilmente qualche piccola macchia di ruggine. Eliminarle non è difficile e anzi con pochi passaggi può diventare anche abbastanza semplice. Vediamo allora come pulire facilmente le macchie di ruggine da uno specchio e come non farle formare più.

Come si formano le macchie di ruggine

Le piccole macchie di ruggine si formano negli specchi a causa dell’ossidazione, piccole condense d’umidità che all’interno dello specchio creano la ruggine. Seguendo qualche semplice passaggio vediamo come eliminarle.

Occorrente per eliminare le macchie

asciugamano di spugna;

olio di oliva;

panno morbido;

carta di giornale o morbida;

bicarbonato di sodio;

foglio di alluminio per alimenti;

colla multiuso trasparente;

panno di cotone;

aceto di vino bianco o alcol denaturato.

Rimuovere le macchie

Il primo passo da cpmpiere è di rimuovere lo specchio dal supporto e metterlo a testa in giù sull’asciugamano di spugna adagiato su una superficie dura.

Si mette dell’olio di oliva in un panno morbido e si passa sulle macchie. Si lascia che l’olio ammorbidisca le macchie per un paio di ore. Poi con qualche foglietto di carta morbida si eliminano le macchie e con un panno morbido si sfumano i contorni della zona interessata.

In una bacinella con acqua tiepida si sciolgono 2 cucchiai di bicarbonato di sodio e si passano sulla zona con l’aiuto di un panno per eliminare l’unto.

Applicazione dell’alluminio

Asciugata la parte si taglia un pezzo di alluminio dalla dimensione un po’ più grande dell’area trattata. Si applica sul vetro un velo di colla trasparente e facendo attenzione, si lascia aderire il pezzo senza pieghe con la parte lucida in basso. Una volta asciugato si può ora rimontare lo specchio.

Per non far formare più le macchie di ruggine basta mettere lungo il perimetro dello specchio del semplice nastro adesivo di carta. La carta assorbirà l’umidità senza farla aderire ad altre parti dello specchio.

Per eliminare eventuali tracce delle nostre dita passiamo un panno imbevuto di aceto di vino bianco. A questo punto tutto il lavoro è finito e si può ammirare lo specchio risplendere senza difetti.

