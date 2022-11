Controlliamo i social, Acquario e per altri 2 segni rischio corna in agguato

L’Ariete non sempre sa come comportarsi davanti a qualche novità improvvisa. Va spesso in confusione e fa scelte affrettate e sbagliate. Oltretutto, ci manca anche quell’umiltà che, invece, ci farebbe scegliere più serenamente.

Il Toro è in un periodo che ha bisogno di continua approvazione da parte degli altri. Ai quali, oltretutto, non frega niente di noi. Solo che diamo peso ad ogni cosa che ci dicono e siccome siamo prevenuti finiremo per chiuderci in noi stessi.

Fine settimana al massimo per i Gemelli che finalmente porteranno a casa un obiettivo per il quale hanno lavorato tanto. Che potrebbe essere anche in amore, coronando un inseguimento durato mesi.

Il Cancro dovrebbe imparare a non aggredire subito gli altri

Nel weekend, il Cancro dovrebbe contare fino a tre. Il nostro carattere impulsivo ci porterà a litigi inopportuni e, soprattutto, inutili. Anche se abbiamo ragione, che senso ha farla fuori a tutti i costi?

Attenzione, Leone, a come muoversi nel rapporto di coppia. Stiamo tirando troppo la coppia con il partner e questo si sta guardando intorno. Anzi, nel fine settimana potremmo leggere dei WhatsApp teneri non indirizzati a noi.

Non sono giorni positivi per la Vergine. In realtà, dovremmo essere bravi a trasformare queste difficoltà in occasioni di crescita. Facile a dirsi, meno a realizzarsi. Per questo, l’aiuto di un’amica sincera sarà fondamentale.

Fine settimana galante per lo Scorpione, ma attenzione con chi lo farà

La Bilancia dovrebbe imparare a godersi le piccole cose. Anche nel fine settimana, una lettura di un libro o mettersi a curare una pianta, ci darà gioia. Lasciamo la mente sgombra per due giorni e non preoccupiamoci del lunedì.

Lo Scorpione è in cerca di una fuga galante nel weekend. Però, faremmo bene a verificare se siamo compatibili con l’altro segno. Già noi abbiamo un carattere vulcanico e non serve mettere due esplosivi vicini.

Per il Sagittario, la relazione amorosa è ormai a un passo dalla rottura. Il weekend non ci aiuterà da questo punto di vista. Anzi, l’idea della pausa di riflessione si è ritorta contro. Il partner ha trovato con chi consolarsi, come scopriremo.

Controlliamo i social, Acquario e per altri 2 segni relax ma non troppo

Già nel weekend il Capricorno dovrebbe farsi forza e provare a fare piccoli passi. Pretendere tutto e subito, anche con gli amici, non ci porterà a nulla. Anzi, rischierà di escluderci dal gruppo. Le guerre non si vincono in un giorno.

Controlliamo i social, Acquario e per altri motivi, perché qualcuno del passato potrebbe ricontattarci. Il che ci farà sentire strani. Pensavamo fosse una cosa superata, invece, le farfalle nello stomaco dicono di no.

Sarà un weekend di completo relax per i Pesci. Una gita fuori porta, ci ricaricherà in vista di una settimana di lavoro impegnativa. E faremo un incontro che faremmo bene a non lasciar cadere nel vuoto.