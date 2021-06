Fa parte degli elementi indispensabili per regalare quel tocco aromatico ai dolci più disparati ma anche alle creme e ai liquori. In cucina è molto amata ed apprezzata e quasi a tutti è capitato di usarla ma in pochi conoscono come utilizzarla al meglio.

Stiamo parlando della bacca di vaniglia e del suo estratto. Una spezia versatile e ricca di gusto.

Sono molteplici le ricette a cui la vaniglia dona sapore e bontà. Si consiglia, ad esempio questa torta alle mele perché è davvero la più bella per fare un figurone con semplicità.

Ecco, invece, ricetta facile e veloce della crema pasticcera più richiesta del momento.

Sia nella torta che nella crema la costante è quel pizzico di vaniglia che tanto piace a grandi e piccini. Siamo sicuri, però, di usare questa spezia alla perfezione?

É amatissima in cucina ma in pochi conoscono questi 3 trucchi per utilizzarla al meglio

La Redazione ha selezionato 3 consigli utili e pratici per far sprigionare alla vaniglia tutta la sua forza.

Tutti sanno che il baccello di vaniglia va tagliato. Tuttavia, in pochi badano al fatto che il baccello andrebbe tagliato con un coltellino affilato, partendo dal centro e procedendo poi lungo il lato. A questo punto bisognerà cambiare l’inclinazione del coltellino e con la lama raccogliete i semi e la polpa.

Il baccello intero può essere utilizzato in molti modi. Un consiglio utile può essere quello di lavarlo e asciugarlo per poi riporlo in un barattolo di zucchero. In questo modo si potranno dolcificare i dessert con 1 o 2 cucchiaini di zucchero vanigliato.

Allo stesso modo, la vaniglia può aromatizzare anche il caffè. Basterà posizionare pezzi di baccelli di vaniglia nel contenitore del caffè.

Infine, aromatizzare il latte con un baccello di vaniglia regalerà un sapore eccezionale e molto saporito. É amatissima in cucina ma in pochi conoscono questi 3 trucchi per utilizzarla al meglio, dunque.