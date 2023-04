Capelli morbidi e luminosi come da piega appena fatta con il trucco suggerito direttamente dai migliori parrucchieri

Tutte sbagliano: c’è un solo modo per applicare il balsamo e vantare capelli da urlo. Ecco come devi fare.

Ogni mattina sistemare i capelli è una vera e propria lotta: non hanno forma o lucentezza oppure sono crespi e indomabili. Insomma, sembra quasi che sia necessario andare dal parrucchiere tutti i giorni per sfoggiare una chioma perfetta e ordinata. In realtà, anche se per alcuni trattamenti come la piega e il colore è meglio affidarsi a mani esperte, anche tu puoi fare la differenza.

La cura dei capelli prende infatti le mosse già dal lavaggio, un’azione solo apparentemente di routine e scontata. In effetti, non si tratta semplicemente di insaponare la chioma con dello shampoo e tentare di ammorbidirla con un po’ di balsamo. Esistono delle specifiche regole per capelli morbidi e luminosi come da piega appena fatta, le conosci? Non si tratta di un lungo elenco puntato, bensì di alcuni trucchetti rubati ai professionisti del settore: scopriamoli insieme.

L’errore che tutte fanno

Diciamo che ci sono almeno due errori che tutte commettono rispetto all’uso del balsamo per capelli. Ti sarà certamente capitato di essere di fretta e di procedere ad un lavaggio rapido, senza avere tempo o voglia di aggiungere anche il balsamo. Oppure, se sei abituata a lavarti spesso i capelli durante la settimana, avrai evitato di applicarlo per paura di renderli più grassi. Niente di più sbagliato, perché la sua formulazione è pensata apposta per nutrire il fusto e proteggere le lunghezze.

Questo ovviamente a patto di applicare il prodotto nella maniera e nella quantità corrette. Secondo gli esperti, per i tagli medi basta un quantitativo pari alle dimensioni di una mandorla e per i lunghi solo un filo in più. Inoltre, ricorda di non spalmarlo sull’intero cuoio capelluto, ma semplicemente partendo dall’altezza delle orecchie e arrivando fino alle punte.

Capelli morbidi e luminosi come da piega appena fatta? È tutta una questione di secondi

Ma c’è un altro passaggio che viene spesso sottovalutato in fase di lavaggio e riguarda il tempismo corretto nell’applicazione del balsamo. Di solito metti lo shampoo e insaponi i capelli una o due volte, procedendo quindi con l’applicazione del balsamo. Niente di più sbagliato: è prima necessario eliminare l’umidità accumulata dai capelli dopo gli shampoo. Solo così il prodotto avrà la possibilità di funzionare al meglio.

Quindi come bisogna fare? Semplicissimo, ti basta un asciugamano di cotone. Una volta risciacquato via lo shampoo, tampona i capelli con l’asciugamano per 10 o 15 secondi. Lascia poi in posa per circa un minuto prima di risciacquare con abbondante acqua tiepida, massaggiando delicatamente i capelli. La stessa regola vale inoltre quando applichi una maschera rigenerante per il cuoio capelluto, così che risulti più efficace.

Già dai primi lavaggi, potrai constatare un netto miglioramento nella chioma. Il balsamo è infatti fondamentale per districare i capelli quando li pettini, ma anche per scongiurare il temuto effetto crespo. Senza contare che impedisce la rottura delle punte e della fibra del capello in generale, donando al contempo luminosità.