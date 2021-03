Quando si deve arredare casa si pensa molto spesso ad un solo negozio, ma ci sono 3 negozi fantastici e alternativi per arredare casa al meglio. Solitamente si agisce di impulso e quindi per qualunque cosa ci si reca sempre nello stesso negozio, senza però vagliare altri negozi e le loro proposte. Ci sono, quindi, altri negozi: magari con delle proposte un po’ più particolari, accattivanti e meno banali. Vediamo quindi 3 negozi fantastici e alternativi per arredare casa al meglio.

H&M Home

Il famoso brand d’abbigliamento non riesce proprio a dire di no a creare un vero e proprio lifestyle H&M. Quindi aggiunge alla sua proposta abbigliamento anche la parte casa. Dal design minimal, ma trendy su H&M Home è possibile trovare accessori per il bagno, tovaglie, asciugamani, ma anche arredi più grandi per la casa come ad esempio poltrone, tavoli e piccoli mobili.

Muji

Negozio molto interessante è Muji. Il retail giapponese punta anche lui sul lifestyle, quindi sulla casa in modo totale: dall’abbigliamento, ai mobili, passando per gli utensili da cucina e i prodotti di bellezza. Muji, infatti, vende ad esempio sia reti del letto, librerie, tavoli da cucina, ma anche vari accessori per la casa. Tutto in stile giapponese, con materiali ottimi e dal design veramente comfy.

Zara Home

Il lifestyle prima di tutto. Ci si veste Zara e a casa si ha la coperta di Zara Home. Ma non solo la coperta. Anche qui, come per Muji, la parte forniture è abbastanza ampia e molto interessante. Il legno, l’utilizzo del marmo, il velluto e il metallo rendono i mobili di Zara una validissima proposta per la casa. Ovviamente non è solo forniture, ma anche accessori per la casa in generale, per il bagno, per la cucina e per la camera da letto.

