Non tutti amano fare sport. Molti in palestra si annoiano e rifiutano qualsiasi allenamento. Molti, infatti, non ci pensano affatto, perché proprio non rientra nei loro gusti. È un peccato perché lo sport, anche una semplice camminata a passo svelto, fa molto bene. Ciononostante, c’è un escamotage per i non amanti dello sport classico. Si tratta del ballo. Il ballo è considerato un ottimo allenamento che fa bene all’umore e al fisico. Oggi, infatti, vogliamo parlare del Tango argentino. Comunemente conosciuto come il ballo della passione e della sensualità. E quindi ecco 3 motivi per cui scegliere di praticare uno tango argentino ci darà un risultato strepitoso facendoci ballare in pista tutta la notte.

Riduce l’ansia

Il ballo è un ottimo rimedio contro lo stress e l’ansia. Aiuta a contrastare la depressione. Il tango per la sua particolarità unisce concentrazione, esercizio e socializzazione. Inoltre, è un ottimo modo per perdere peso facilmente e divertendosi.

Disabilità

Nella sclerosi multipla nello stato primario è utilizzato come terapia perché contribuisce al benessere e al miglioramento della qualità di vita. Consigliato proprio per la sua preziosa possibilità di scaricare ogni tensione. Divertirsi, stringere nuove amicizie può essere di molto aiuto alla terapia.

Questo come anche altri balli sono in grado di sostituire la palestra o altri tipi di attività fisica. Certamente è senz’altro più divertente ed aiuta chi vuole una vita sociale più attiva. Non meno importante avremo raggiunto anche l’obiettivo di aver perso peso e la nostra linea ci sembrerà più piacevole. Si consiglia di scegliere il ballo che rientra nei nostri gusti. Considerando però che il tango è un ballo evocativo che si può praticare a qualsiasi età.

