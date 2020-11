Spesso, quando si tratta di pulire casa in modo ecologico, sentiamo parlare dell’acido citrico. Ma che cos’è esattamente? E soprattutto funziona davvero?

L’acido citrico è una sostanza naturalmente contenuta negli agrumi, per esempio in limoni e arance. Negli ultimi anni in molti hanno iniziato a impiegarlo per pulire in modo ecologico la casa. Le sue proprietà sono infatti molteplici: grazie alla sua acidità funziona perfettamente da disincrostante, anticalcare e igienizzante.

Si può trovare in vendita sotto forma di piccoli granuli nei negozi bio e nei supermercati e il suo costo è irrisorio. Ma come possiamo utilizzarlo per pulire l’ambiente domestico? Ecco 3 modi per avere una casa splendente e profumata senza sforzi usando questo prodotto naturale.

Disincrostante e anticalcare per la lavatrice

Vogliamo pulire profondamente la nostra lavatrice ma non vogliamo usare detersivi aggressivi? L’acido citrico fa per noi. Il suo potere disincrostante e la sua funziona anticalcare permettono di ottenere una lavatrice pulitissima senza usare olio di gomito.

Come fare? Prendiamo un litro di acqua e versiamoci tra i 150 e i 200 grammi di acido citrico. Mescoliamo per bene e versiamo l’intera soluzione in lavatrice. Facciamo fare un lavaggio con l’acido citrico e poi un altro a vuoto per sciacquare il tutto.

Disgorgante per le tubature

Ecco il secondo dei 3 modi per avere una casa splendente e profumata senza sforzi usando questo prodotto naturale. Avere gli scarichi ingorgati porta in casa disagio e soprattutto cattivi odori. Usando l’acido citrico è possibile risolvere questo problema in poco tempo.

Versiamo circa 30 grammi di acido citrico in 200 ml di acqua e mettiamolo da parte. Versiamo nella tubatura ingorgata 100 grammi di bicarbonato di sodio e immediatamente dopo la soluzione di acido citrico e acqua. Apriamo l’acqua del rubinetto per sciacquare il tutto.

3 modi per avere una casa splendente e profumata senza sforzi usando questo prodotto naturale: sbiancare le fughe delle piastrelle

Quanto è brutto vedere delle fughe scure e sporche tra delle belle piastrelle. Difficili da pulire, spesso le fughe rimangono in questo stato per anni. Proviamo l’acido citrico per vedere dei risultati straordinari.

Prepariamo una bottiglia con spruzzino e riempiamola di 500 ml di acqua. Versiamo 50 grammi di acido citrico e mescoliamo bene. Attenzione, mettiamoci i guanti per questa operazione. Spruzziamo la soluzione direttamente sulle fughe e grattiamo con una spugna abrasiva.