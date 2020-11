La candeggina è un prodotto molto usato nella pulizia della casa. Senza dubbio lascia le superfici brillanti e igienizzate. Ci sono però degli aspetti negativi da tenere in considerazione.

In primo luogo c’è l’odore pungente e fastidioso che lascia la candeggina sulle superfici di casa. Inoltre, la candeggina risulta tossica per inalazione ed è pericolosa soprattutto per la salute dei bambini.

Ultimamente molte famiglie stanno quindi cercando metodi alternativi alla candeggina in casa, non volendo però rinunciare al pulito splendente. Gli Esperti di ProiezionidiBorsa hanno selezionato alcuni consigli su come pulire casa senza inquinare usando questi metodi naturali al posto della candeggina.

L’aceto bianco per pavimenti e non solo

L’aceto bianco è un’utile alternativa alla candeggina. È efficace nella pulizia di diversi ambienti di casa. In primis è utile per la pulizia dei pavimenti. Versiamo un bicchiere di aceto bianco nell’acqua calda che utilizziamo per lavare i pavimenti. Passiamo lo straccio come facciamo abitualmente e non risciacquiamo. Avremo pavimenti perfetti e igienizzati.

L’aceto bianco è anche perfetto per eliminare e prevenire le muffe sui muri. Se passiamo un panno imbevuto in aceto bianco sopra a una chiazza di muffa, questa andrà via e non ricomparirà più. È possibile usarlo anche per eliminare gli odori di cibo e per la pulizia interna di frigo, forno e forno a microonde.

La candeggina fatta in casa in modo naturale

Ecco altri consigli su come pulire casa senza inquinare usando questi metodi naturali al posto della candeggina. Questa è la ricetta della candeggina fatta in casa sicura per la salute di tutta la famiglia. Si può usare come alternativa alla candeggina per la pulizia di tutta la casa, compreso il bucato.

Prendiamo un contenitore capiente e versiamoci ¼ di tazza di succo di limone filtrato, ¼ di tazza di borace, ½ di tazza di Sapone di Marsiglia liquido, 10-15 gocce di olio essenziale di eucalipto, 1 tazza di bicarbonato di sodio e 1 tazza di carbonato di sodio.

Mescoliamo il tutto accuratamente ed ecco l’alternativa naturale alla candeggina. Si otterranno gli stessi risultati della candeggina senza inquinare e senza effetti tossici per la famiglia.