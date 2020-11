Almeno una volta nella vita la mente ha viaggiato chiedendosi, nel caso qualcuno ci donasse un super potere, questo quale sarebbe. È probabilmente uno dei migliori icebreaker, ovvero quegli argomenti che più riescono a rompere il ghiaccio per iniziare una conversazione.

Chi vorrebbe essere in grado di leggere i pensieri degli altri, chi vorrebbe poter mangiare sempre senza ingrassare, chi più ne ha più ne metta. Ci sta poi un super potere che più di tutti viene citato, quello dell’invisibilità.

I commenti degli altri

Durante questo gioco, infatti, ci sta sempre una persona che spiega quanto sarebbe bello essere invisibile in particolari situazioni. Il beneficio di questo super potere, ovviamente, sta nel poter ascoltare cosa gli altri, credendoci assenti, dicono di noi. Eppure, ormai, è il 2020, la tecnologia ha fatto passi da gigante, e di certo non serve più un super potere per fare ciò.

Tralasciando i costosissimi strumenti dei professionisti, che se usati da non addetti potrebbero essere considerati anche illegali, ci sono dei modi per ascoltare a distanza le persone.

I nuovi modelli di cuffie bluetooth arrivati sul mercato, infatti, hanno anche questa particolare funzione.

Ecco svelato, dunque, come origliare a distanza le conversazioni degli amici con un semplice trucco.

L’icona ad orecchio

Sebbene non pubblicizzata dai produttori, le nuove cuffie bluetooth possono diventare un vero e proprio strumento di ascolto. Basterà andare, quindi, nelle impostazioni dello smartphone e abilitare l’icona rappresentante un orecchio. In tal modo, dalle cuffie, si sentiranno tutti i rumori vicini allo smartphone.

In una conversazione tra amici, dunque, andando in bagno con appresso le cuffie, e lasciando il telefono al tavolo, si potrà ben essere in grado di ascoltare tutto.

Per tutti i curiosi di sapere cosa gli altri pensano, ecco come origliare a distanza le conversazioni degli amici con un semplice trucco.