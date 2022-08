Il periodo dedicato alle vacanze è quasi finito. Agosto è nel pieno del suo svolgimento. Molti hanno già avuto l’opportunità di viaggiare o semplicemente di staccare dal lavoro in totale relax. Eppure, anche chi è tornato al lavoro ha ancora la possibilità di sfruttare il weekend per qualche giorno al mare o in montagna.

Si possono trovare luoghi magnifici senza il bisogno di prendere aerei e andare fuori dall’Italia. Inoltre, specialmente nei giorni di ferragosto, prendere la macchina potrebbe significare ritrovarsi imbottigliati nel traffico per ore. Per questa ragione la Redazione di PdB ha pensato ad alcune mete speciali del Bel Paese.

Infatti, ecco 3 mete per passare vacanze senza macchina in Italia e portare tutta la famiglia. Ora che fare il pieno all’auto costa così tanto, sfruttare i mezzi pubblici è un ottimo modo per risparmiare. In treno e in bus il viaggio diventerà meno stressante e ci si potrà godere il panorama comodamente seduti. É arrivato il momento di provare il turismo car free, ossia senza macchina e questi sono i luoghi per cominciare.

3 mete per passare vacanze senza macchina in Italia e risparmiare

L’Italia è piena di bellezze ineguagliabili. Storia, architettura, arte ma soprattutto è la natura a essere ancora la protagonista indiscussa. Boschi millenari, montagne magiche e spiagge che non hanno niente da invidiare ai Paesi Tropicali.

Tuttavia, raggiungere alcuni di questi luoghi senza prendere la macchina può essere davvero difficile. Specialmente se si tratta di natura, spesso mancano i collegamenti grazie a servizi di trasporto pubblici, anche nel caso di aree protette. Malgrado ciò, il turismo ecologico sta pian piano diffondendosi, soprattutto in alcune zone del Paese o poco fuori.

Si parte dalle Alpi dove Alpen Pearls ha creato una rete di trasporto che consente ai turisti di arrivare senza macchina. É un esempio il Renon in Altro Adige, collegato con un piccolo treno che viaggia per tutta la valle. Con questo mezzo solo sono raggiungibili tutti i sentieri e i punti di partenza di trekking di vario livello.

Inoltre, per soggiorni di almeno una settimana sono previsti sconti e gratuità per i mezzi pubblici tra cui le funivie.

Umbria e Toscana

L’Umbria e la Toscana sono collegate abbastanza bene, soprattutto quando si tratta di città di grande interesse artistico. Si parte da Perugia per poi visitare Assisi, Città di Castello, Spoleto, il Lago Trasimeno e molte altre destinazioni solo utilizzando il treno.

In Toscana le città come Siena, Firenze, ma anche tesori come San Gimignano, il Chianti e le località di mare sono facilmente raggiungibili con treni e autobus di linea. Per chi ama pedalare, invece, esiste la ciclovia Alpe-Adria e un sito dove vengono raccolti tutti i percorsi pensati per la bicicletta.

Lettura consigliata

Con l’aumento del carburante sarebbe più conveniente viaggiare in treno che in auto ed ecco quanto si risparmia