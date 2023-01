3 mete imperdibili e low cost da scoprire a gennaio

Viaggiare a gennaio può essere bellissimo. Pochi turisti e prezzi concorrenziali rappresentano il sogno dei viaggiatori. Così ecco alcune destinazioni tra nuove rotte e grandi classici

Il poeta francese Baudelaire diceva che “i veri viaggiatori partono per partire. Cuori leggeri, s’allontanano come palloni”. Potremmo prendere spunto anche noi, e dedicare qualche energia a cercare delle mete indimenticabili per partire il prima possibile. A gennaio viaggiare può riservare splendide sorprese, sia per la scarsità di concorrenza che per l’abbondanza di nuove rotte.

Così ecco 3 mete imperdibili e low cost per partire il prima possibile.

Sapere dove cercare le offerte sensazionali

È di primaria importanza ragionare in termine di mete, ma anche di rotte a disposizione. Ad esempio, la compagnia low cost Wizz Air ha da poco annunciato l’avvio di molte nuove rotte in partenza da Fiumicino per i mesi a venire. Tra queste rientrano anche sedi esotiche ed affascinanti come Kuwait City, Abu Dhabi e Baku in Azerbaijan. Ma lo stesso avviene con tutte quelle compagnie che espandono le nuove rotte presso nuovi scali. Dedicare qualche ora alla ricerca è tempo bene investito, così come conoscere i trucchi per prenotare le offerte sensazionali.

Per i viaggiatori italiani una meta d’obbligo in questo mese è Napoli. Il clima temperato e la vivacità culturale incredibile accompagnano la città campana in qualsiasi periodo dell’anno, ma ora potremmo godere di vantaggi comparati ancora maggiori.

Gennaio è anche un periodo straordinario per andare a caccia dei castelli più belli d’Italia. Ma se vogliamo partire per una fuga fuori dall’Italia, le mete mediterranee sono un passaggio ineludibile.

Il Marocco è una meta gettonatissima, nonché una destinazione ideale per questo periodo dell’anno. Le temperature sono accettabili e la varietà di attività da compiere in pochi giorni tramite guide turistiche locali ci sorprenderà.

È molto diffusa la formula dell’accompagnatore per questa meta. Un locale ci porterà nei punti salienti del Paese nordafricano. Scopriremo facilmente molti itinerari dalle dune del deserto alle vette delle montagne. Pochi lo sanno, ma sulle vette dell’Atlante è possibile addirittura sciare.

Sorprende tutti la località di Ifrane: soprannominata come la piccola Svizzera marocchina, si tratta di un’elegante località posta sulle vette montagnose. Il paese è realizzato con un design alpino irresistibile. Inoltre, le piste da sci sono molte e dotate di differenti gradi di difficoltà. Sorprenderemo tutti i nostri amici con delle foto scattate lassù.

Se vogliamo provare un grande classico low cost, Barcellona è la città che fa per noi a gennaio. II clima bohemienne, la varietà culturale, la sensazionale vita fatta di studenti da tutta Europa e in generale da persone da tutto il Mondo.

A Barcellona si respira un clima internazionale, frizzante e sereno. Proprio ciò di cui in molti hanno bisogno per ricaricare le pile durante un lungo inverno. Gli amanti del grande calcio non potranno perdersi una partita al leggendario Stadio Camp Nou, e per gli amanti dell’architettura e dei musei ci saranno splendide esperienze, tra Mirò, Picasso e Salvador Dalì.