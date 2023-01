Se vuoi rendere speciale l’Epifania ai tuoi bambini ecco le idee più belle da mettere in pratica

L’Epifania tutte le feste si porta via. Quindi, è d’obbligo far trascorrere dei bei momenti soprattutto ai bambini. Ecco qualche idea da prendere come esempio per rendere tutto molto speciale

Nel 2023 l’Epifania arriva di venerdì ed è un’ottima occasione per rendere tutto più lungo e magico approfittando del weekend. I bambini hanno avuto qualche giorno di pausa dalla scuola e le loro vacanze finiscono con la calza della Befana.

Perché non approfittare e rendere tutto magico fino alla fine? Se vuoi rendere speciale l’Epifania ai tuoi bambini ti conviene leggere questo articolo per trovare qualche spunto. Infatti, sei ancora in tempo per festeggiare per più giorni.

Vanno bene gite e viaggi, ma anche stare in casa e godersi alcuni momenti in famiglia. L’importante è far divertire tutti e regalare ai più piccoli dei ricordi molto speciali. Come fare? Ecco qui di seguito come agire.

Se vuoi rendere speciale l’Epifania ai tuoi bambini devi assolutamente seguire questi consigli

Cosa si celebra con l’Epifania? È una festa che fa parte della tradizione cristiana e viene chiamata Epifania del Signore. Il termine “epifania” deriva dal greco e significa “manifestazione”. Con questa festa si vuole celebrare l’arrivo dei Re Magi per la nascita del piccolo Gesù.

Tuttavia, questa festa si è poi fusa con credenze e tradizioni antiche che raccontano di una befana, una vecchia signora che, a cavallo della sua scopa, porta regali oppure punizioni ai bambini. Questi ultimi l’aspettano con trepidazione e timore nella notte tra il 5 e il 6 gennaio.

Ma ecco qualche idea per i genitori per rendere questi momenti indimenticabili per i propri figli. Le attività e le idee da poter fare sono diverse, sia fuori che in casa:

andare nelle piazze per prendere parte ai festeggiamenti di paese : tutti, anche i paesini più piccoli, organizzano qualcosa di speciale il giorno dell’Epifania;

: tutti, anche i paesini più piccoli, organizzano qualcosa di speciale il giorno dell’Epifania; preparare una o più calze fai da te invece di prendere quelle già pronte in negozio: sarà un ottimo modo per stare insieme e per mettere in pratica la creatività e la fantasia;

invece di prendere quelle già pronte in negozio: sarà un ottimo modo per stare insieme e per mettere in pratica la creatività e la fantasia; organizzare una piccola caccia al tesoro : indovinelli, domande, piccoli premi e poi un tesoro finale saranno un vero divertimento pieno di sorrisi e magia;

: indovinelli, domande, piccoli premi e poi un tesoro finale saranno un vero divertimento pieno di sorrisi e magia; cucinare insieme: ci sono diverse ricette che si possono fare con i bambini, insieme alla nonna o ai genitori, dai biscotti alle torte.

Come vedi, ci sono diverse cose che si possono fare per rendere magico il giorno dell’arrivo della befana. Non occorre nemmeno troppa fatica.

Cosa cucinare insieme ai bambini

Le ricette più immediate che vanno bene per tutti sono quelli che prevedono la realizzazione di biscotti decorati e poi cotti al forno. I bambini li amano, ne vanno pazzi e saranno ancora più soddisfatti se prenderanno parte al procedimento.

Però, ci sono anche altre cose da poter fare: lecca lecca alla frutta, ad esempio, caramelle oppure del carbone. In questo modo puoi permettere ai bambini sia di fare qualche regalino ad amici e parenti, sia qualche scherzetto.