Stanchi di non sapere dove andare in vacanza? Ecco svelata la meta perfetta per ogni segno zodiacale

Ogni segno zodiacale, secondo l’oroscopo 2023, ha la sua destinazione del cuore: ecco qual è la meta giusta per scoprire sé stessi

L’anno nuovo comincia sempre all’insegna della vacanza, visto il primo strategico ponte di Capodanno che fa cominciare il 2023 con il sorriso. Ma c’è anche chi desidera dare il benvenuto al nuovo anno sulle piste da sci o in qualche località caratteristica, italiana o estera.

Come però spesso accade, quando si tratta di decidere verso quale destinazione spingersi, scatta la più totale indecisione e si perde molto tempo.

A tal proposito, se anche voi siete stanchi di non sapere dove andare in vacanza, ecco una mini guida che prende spunto dagli astri.

Ebbene sì: l’Oroscopo non dà consigli solo rispetto ad amori, amicizie e denaro ma potrebbe anche suggerirci la meta ideale per il prossimo viaggio.

I primi segni dello zodiaco

Cominciamo dal primo segno zodiacale per antonomasia, ovvero l’Ariete: secondo le previsioni del 2023, la sua destinazione ideale sarebbero le isole Canarie. Il giusto mix tra paesaggi incontaminati e mare cristallino, che include natura selvaggia e vulcani imponenti.

Molto diversa è invece la meta che si addice a tutti coloro che sono nati sotto il segno del Toro. Si trova in Italia e più precisamente nella zona della Valpolicella, ottima non solo sul fronte paesaggistico, ma anche su quello delle prelibatezze enogastronomiche.

Si vola di nuovo verso l’estero con i Gemelli, a cui è consigliato un viaggio verso i Paesi Bassi, con immancabile soggiorno nella capitale: Amsterdam.

Al Cancro spetterebbe invece un po’ di meritato relax al caldo: non quello di Hawaii o Maldive, bensì quello della più vicina ed economica Puglia.

La tenacia del Leone viene poi associata a quella della capitale d’Italia: Roma, città indomita ed eterna, con tutta la magia di cui è circondata.

Di tutt’altro stampo è invece la meta ideale assegnata ai nati sotto il segno della Vergine: i cantoni svizzeri. Lasciatevi affascinare tanto dai piccoli paesi quanto dai centri più famosi, come l’iconica St. Moritz, oltre che naturalmente dai paesaggi mozzafiato.

Stanchi di non sapere dove andare in vacanza? Un aiuto arriva dall’Oroscopo 2023

Per la Bilancia sarebbe invece l’anno giusto per lasciare le comodità e lanciarsi all’avventura. Un viaggio in camper tra i colli toscani, accompagnati a ogni passo da patrimoni Unesco e specialità enogastronomiche, è quello che fa per voi.

Anche lo Scorpione dovrebbe abbandonare la comfort zone e dirigersi verso una destinazione che forse non ha mai considerato: Praga.

Lo stesso discorso vale anche per il Sagittario: il suo spirito ribelle potrebbe trovare la giusta armonia non nella movida spagnola, ma in zona Balcani.

Diametralmente opposta è invece la possibile meta ideale del Capricorno, che dopo anni potrebbe tornare a viaggiare verso la Francia. E se andare a Parigi è un vecchio cliché, meglio salutare il 2023 con entusiasmo, superando le convenzioni e scegliendo la Bretagna.

Persino l’Acquario è invitato ad allontanarsi dal suo elemento, l’acqua, per spingersi sulle alte vette alto atesine.

Ai nati sotto il segno dei Pesci spetterebbe invece una settimana al mare in Sardegna.