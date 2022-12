Finalmente svelati i trucchi su come e quando prenotare un volo per viaggiare a prezzi stracciati

La voglia di viaggiare è tanta ma i soldi scarseggiano? Un’indagine di settore ci svela quali sarebbero i giorni e gli orari migliori per prenotare un volo economico e quanto tempo prima confrontare le tariffe.

Viaggiare è una passione che accomuna moltissime persone perché permette di ampliare i nostri orizzonti, entrando in contatto con culture diverse dalla nostra, anche di molto. Fino a pochi decenni fa era un lusso che potevano concedersi solo in pochi. Oggigiorno, ormai, le cose sono cambiate, soprattutto grazie alle numerose compagnie aeree low-cost. Viaggiare è un’esperienza sempre più democratica.

Ci sono poi alcune mete per famiglie con bambini. Complice anche internet e i siti che mettono in comparazione le tariffe aeree e quelle alberghiere, sono sempre di più le persone che prenotano in totale autonomia. Nonostante l’indubbia comodità del fai da te, è altrettanto utile risparmiare un po’ di soldi. Chi ha provato almeno una volta in vita sua a prenotare un biglietto aereo on-line, avrà visto che i prezzi cambiano di continuo. Da un giorno all’altro, infatti, le tariffe possono cambiare anche di molto.

Ecco finalmente svelati i trucchi su come e quando prenotare un biglietto aereo

La classica domanda che tutti si fanno è “Con quanto anticipo prenotare un volo”? Dipende dalla meta. Nel caso dei voli nazionali, ci si riesce ad accaparrare il prezzo migliore prenotando, di media, 30 giorni prima della partenza. Con questo anticipo, si riesce a risparmiare il 10% rispetto a chi ha aspettato il last minute. Sempre per i voli nazionali, è bene non esagerare con l’estremo anticipo. Si è infatti notato che, 3,5 e 6 mesi prima della partenza, le tariffe sono più alte.

E per i voli internazionali? Qui il discorso cambia totalmente. Hanno ottime probabilità di risparmiare (media del 10%) coloro che prenotano con 6 mesi di anticipo circa.

Quali sono i giorni più convenienti per prenotare e per partire?

È stato rilevato che il giorno più conveniente per volare sia il mercoledì (risparmio medio del 15%). Opzione purtroppo non idonea per tutti, soprattutto per motivi lavorativi. Per quanto invece riguarda la prenotazione, è stato rilevato che la giornata ideale per risparmiare sul biglietto sia la domenica: 15% sui voli internazionali e 5% su quelli nazionali. Inoltre, per fare il fatidico “click prenota il volo” e “conferma”, sarebbe bene attendere fine giornata. L’orario migliore sarebbero le 23:00.

Il problema di ritardi e cancellazioni

Ora che sono stati finalmente svelati i trucchi su come e quando prenotare per godere delle tariffe più vantaggiose, occupiamoci di un grosso disguido in cui i viaggiatori possono incappare: il ritardo di un volo o, peggio ancora, la sua cancellazione. A livello statistico, è emerso che i voli che decollano dopo le ore 15:00 hanno un 50% di probabilità in più di venire cancellati rispetto a quelli che partono durante la mattinata.

Tra l’altro, oltre ad essere più sicure, le partenze con orari “scomodi”, ad esempio molto presto la mattina, sono anche quelle più economiche.

I dati che abbiamo riportato sono esposti nel report “Air Travel Hacks 2023” pubblicato da Expedia.