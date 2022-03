Sarebbe un amico leale e fidato del nostro cuore questo piatto gustosissimo che potremmo presentare agli ospiti facendo anche un gran figurone

Il cibo, come molti già sanno, può rivelarsi un amico fondamentale per la nostra salute. Infatti, gli alimenti che scegliamo di comprare, cucinare e poi presentare a tavola, influenzano il nostro organismo in modo evidente. Per questo motivo, è fondamentale conoscere le proprietà di ogni cibo che compone i nostri pasti. In questo modo, sapremo sempre quali alimenti scegliere in base alle esigenze del nostro organismo. Ovviamente, la selezione non andrà fatta in modo individuale. Servirà sempre il consiglio di un medico di fiducia alla base, per poter essere certi che le scelte che abbiamo in mente siano effettivamente adatte e sicure.

Carne di agnello con zucca e broccoli, una squisitezza che fa bene al cuore oltre che al palato

Dunque, come abbiamo appena sottolineato, capire le proprietà degli alimenti che decidiamo di cucinare è fondamentale per dare una mano al nostro organismo. E oggi, in particolare, vogliamo presentare un piatto che si compone di alcuni ingredienti che potrebbero essere importanti per la nostra salute cardiovascolare. La ricetta si basa sulla commistione deliziosa tra carne di agnello, zucca e broccoli. Questi tre alimenti, infatti, sembrano possedere diverse qualità piuttosto interessanti per la salute del nostro cuore. Come riportato dagli esperti di Humanitas, per esempio, la carne di agnello si rivela più che utile per il funzionamento corretto del cuore. Per quanto riguarda la zucca, invece, in questo nostro precedente articolo avevamo indicato le sue proprietà a favore della salute cardiovascolare. La stessa cosa, nella fattispecie, vale per i broccoli, di cui abbiamo sottolineato i benefici in questo nostro articolo.

Viste le proprietà degli ingredienti, passiamo alla realizzazione del piatto. Avremo bisogno di:

1 kg di agnello;

200 g di broccoli;

200 g di zucca;

8 cucchiai di brodo vegetale;

2 rametti di rosmarino;

sale;

aglio;

olio extravergine di oliva.

Per prima cosa, rosoliamo l’agnello con il rosmarino, un pizzico di sale, uno spicchio d’aglio e un cucchiaino di olio extravergine di oliva in padella, facendolo poi cuocere fino al punto giusto. Durante la cottura, ricordiamoci di bagnare ogni tanto la carne con i cucchiai di brodo indicati. Nel frattempo, occupiamoci dei broccoli, pulendoli e lavandoli con cura. Quando saranno pronti, bisognerà metterli in padella insieme all’agnello. Cuociamo in un’altra padella anche la zucca tagliata in piccoli cubetti con un pizzico di sale, bagnando anch’essa con un paio di cucchiai di brodo vegetale. Quando l’agnello, il broccolo e la zucca saranno cotti, scoliamo il tutto e impiattiamo, aggiustando di sale. Dunque, ora sappiamo che questo piatto sarebbe un amico leale e fidato del nostro organismo. Ovviamente, prima di introdurlo della nostra alimentazione, parliamone con il medico di fiducia.