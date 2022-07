Le cozze sono uno degli ingredienti preferiti dell’estate e diventano le protagoniste di primi e secondi da leccarsi i baffi. È però importante sceglierle nel modo giusto e, ovviamente, saperle aprire. Infatti, per alcune ricette è necessario farlo prima della cottura, per altre sarebbe meglio aprirle una volta che le cozze sono già pronte. In ogni caso, non tutti sanno come affrontare questo procedimento senza farsi male e senza farsi sgusciare le cozze dalle mani facendo un vero disastro in cucina. Fortunatamente, però, basta seguire pochi semplici passaggi.

Cominciamo dalla selezione, acquistando cozze con tutti i certificati, evitando quindi di fidarci di quelle senza cartellino. Dopodiché, eliminiamo le cozze dal guscio rotto o aperto, dal momento che ormai rischierebbero di farci stare male.

Adesso, possiamo passare alla pulizia vera e propria.

Ecco come si aprono le cozze cotte o crude in modo facile e veloce senza farci male

Per prima cosa, tiriamo via la barbetta che esce dalle cozze e raschiamo il guscio con il retro di un coltello o con uno spazzolino in metallo. In questo modo, riusciremo a eliminare alghe e molluschi che si erano depositati sulla superficie. A questo punto laviamo le cozze sotto l’acqua corrente e mettiamole a scolare. Da questo momento in avanti bisogna scegliere se aprire le cozze in cottura o a freddo.

Se decidiamo di far aprire le cozze mentre le cuciniamo, faremo certamente molta meno fatica. Infatti, ci basta mettere le cozze pulite in una pentola con un filo d’olio e magari dell’aglio per poi chiuderla con un coperchio. Dopo pochi minuti, le cozze si apriranno da sole e quelle che non lo faranno nonostante l’attesa, sono da buttare via. Ora non ci resta che utilizzare le nostre cozze e l’acqua di cottura per realizzare un piatto da sogno.

Se, però, dobbiamo seguire una ricetta come quella delle cozze gratinate, allora sarà necessario aprire i mitili a freddo. Ciò vuol dire che, dopo averle lavate, dobbiamo schiacciare leggermente la cozza tra le mani o sul piano da lavoro coperto da un panno. Si creerà così una piccola apertura fra le due valve in cui possiamo inserire il coltello. Facciamolo girare intorno alla cozza e facciamo leva, ed ecco fatto.

Ecco come si aprono le cozze in ogni circostanza e senza nessun intoppo. Ricordiamoci, però, che se non le mangiamo subito o se ne avanzano è importante conservarle nella maniera corretta invece di buttarle via.

