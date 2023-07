3 libri gialli da leggere ad agosto perfetti per chi ama thriller e suspense

I libri che scalano più rapidamente le classifiche, di solito, sono i gialli e i thriller. Generi che tengono con il fiato sospeso il lettore con trame ingarbugliate e ricche di fascino. Omicidi, enigmi, inseguimenti sono solo alcuni dei fatti narrati in questi romanzi. Eccone tre belli da togliere il fiato!

Leggere sotto l’ombrellone è una delle passioni che più andrebbero coltivate durante l’estate. Se, nel corso dell’anno, potrebbe risultare difficile appassionarsi ad una nuova uscita o ad un romanzo classico per via della mancanza di tempo, così non sarà in questo periodo. Agosto, in modo particolare, è il momento più adatto per chi vuole dedicarsi a romanzi e, in generale, ai libri. Oggi si andrà alla scoperta di tre romanzi gialli dalla trama sconvolgente. Racconti gialli uniti a thriller che ci terranno davvero incollati alle pagine. Si tratta de “Il dono” di Paola Barbato; “Il killer dell’Apocalisse” di Fabrizio Carcano e “Madre d’ossa” di Ilaria Tuti.

3 libri gialli da leggere ad agosto

Il primo libro che si consiglia di leggere sotto l’ombrellone è “Il dono” di Paola Barbato. Un romanzo giallo con alcuni aspetti dei thriller che ci terrà incollato alle sue pagine. Un caso all’apparenza semplice che ci dimostrerà che spesso le cose non sono come appaiono.

Uno stimato giornalista si ritrova invischiato in un caso di omicidio dove, apparentemente, ricopre il ruolo del colpevole. Sarà compito dell’ispettore Mariani scoprire la verità.

Il killer dell’Apocalisse

Il secondo romanzo da portare al mare sarà “Il killer dell’Apocalisse” di Fabrizio Carcano. Un romanzo ambientato nella Milano del 1976. Da un lato abbiamo un assassino, che rivendica i suoi omicidi rifacendosi ai testi dell’Apocalisse. Mentre dall’altra un’indagine che perfettamente si inserisce all’interno della realtà politica degli anni di piombo. La Milano del terrorismo e della criminalità che caratterizzava proprio gli anni ‘70.

Madre d’ossa

Da ultimo, il romanzo di Ilaria Tuti “Madre d’ossa”. Anche in questo caso si tratta di un libro giallo con protagonista un’ispettrice. Il ritrovamento della protagonista Teresa Battaglia con in braccio il cadavere di un ragazzo susciterà molte perplessità. Cosa è successo?

Perché la donna si trovava in quel luogo sperduto in mezzo ai monti e, soprattutto, di chi è il corpo tra le sue braccia? Domande a cui dovrà trovare una risposta il collega della donna, Massimo Marini. Ecco 3 libri gialli da leggere ad agosto. Li adorerà chi ama l’avventura.