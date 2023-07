Ci terranno incollati alle pagine questi 3 libri da leggere in spiaggia per rilassarsi ed emozionarsi

Al mare, in montagna o in città un buon libro può aiutarci a trascorrere ore serene e felici. Non mancano le novità, romanzi e storie che rimarranno nel cuore.

L’estate è ideale per immergersi in romanzi e libri dalle nuove uscite ai grandi classici. Rilassarsi in spiaggia accompagnati da un buon libro, infatti, potrebbe essere un’idea favolosa per passare il tempo. Le nuove uscite sono tante e, soprattutto, molto interessanti. Tra queste troviamo “Cose che non si raccontano” di Antonella Lattanzi ma anche “Pioggia sottile” di Luis Landero e “Requiem per un killer” di Piero Colaprico. Tre romanzi tutti da leggere perfetti per essere portati con noi in viaggio, in spiaggia o al mare.

Ci terranno incollati alle pagine questi 3 libri da leggere in spiaggia

Il primo romanzo di cui si tratterà è “Cose che non si raccontano” della scrittrice italiana Antonella Lattanzi. Un’opera dura che trascinerà il lettore nella storia di una donna e della sua maternità negata. Il racconto è narrato in prima persona dall’autrice. La testimonianza di un’odissea fatta di ospedali, esami, medicinali e fallimenti. Un calvario che colpirà al cuore chi ha vissuto una simile esperienza ma anche chi alla maternità non ha mai pensato con serietà. Da leggere per scoprire qualcosa di nuovo su questo argomento.

Pioggia sottile

La seconda opera da leggere anche al mare è “Pioggia sottile” di Luis Landero. La storia di una famiglia che vive conflitti costanti tra accuse e divergenze. Queste, però non riescono a sopire l’amore nascosto in questo nucleo familiare composto da madre e i suoi figli. Il racconto è la storia di Sonia, Gabriel e Andrea, non una storia unica ma una storia che cambia a seconda di chi la racconta. La memoria non è univoca, ognuno di loro la affronta a suo modo. Due sorelle che hanno vissuto un’infanzia di conflitti con la madre, rimasta vedova in giovane età e reputata fredda oltre che distaccata. Tutta un’altra visione è quella di Gabriel molto più legato alla madre. Un mare di ricordi che nascondono verità e segreti inconfessabili. Un libro che non lascerà tregua al lettore fino all’epilogo finale.

Requiem per un killer

Il terzo tra i libri usciti recentemente da non perdere assolutamente troviamo “Requiem per un killer” di Piero Colaprico. I tormenti di un sicario magistralmente raccontati dall’autore. Il protagonista veste il doppio ruolo di sovrintendente alla omicidi di Milano e sicario affiliato alla malavita. Rispettato in entrambi gli ambienti è consapevole che i problemi non tarderanno ad arrivare. La storia si svolge a Milano ed è narrata in prima persona dallo stesso killer. Una storia avvincente che ci terrà incollati pagina dopo pagina. Ecco perché ci terranno incollati alle pagine questi 3 libri da leggere in spiaggia ma non solo.