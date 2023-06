Il tiramisù senza uova sarà più buono che mai, ecco il segreto per farlo cremoso e più leggero

È il dolce al cucchiaio più amato dai grandi e piccini. Ideale come dessert fresco e goloso. Il tiramisù è sempre una garanzia. Benedetta Rossi ci svela la sua ricetta senza uova. Scopriamola insieme.

Per far contenti amici e parenti, molto spesso, basta un semplice tiramisù. Un dolce perfetto quando abbiamo poco tempo a disposizione, anche perché si può preparare in anticipo. La ricetta classica (quella che prevede la base di savoiardi inzuppati nel caffè e ricoperti di una crema, composta di mascarpone, uova e zucchero) resta la versione più gettonata, ma le varianti sono molteplici. Molto apprezzate anche le ricette senza uova, come il cremosissimo tiramisù moderno che si prepara in poche mosse. Molto amato anche il tiramisù “dietetico” con soli 20 g di zucchero.

Con la ricetta di oggi, il tiramisù senza uova sarà più buono che mai. Di seguito la ricetta che propone la blogger e conduttrice televisiva, appassionata di cucina, Benedetta Rossi.

Una ricetta veloce: qualche consiglio pratico

Il tiramisù fatto in casa da Benedetta si prepara in soli 5 minuti. Per rendere il dolce più cremoso si consiglia di versare la panna vegetale in una ciotola e poi aggiungere il mascarpone. Successivamente, unire il cioccolato fondente grattugiato. Un piccolo trucco per avere una crema irresistibile e vellutata. Per una crema più light, sostituire il mascarpone con dello yogurt greco e la panna con uno yogurt vegetale. Da non sottovalutare il tempo di riposo. Sarà quello il segreto per una ricetta ricca di gusto. Ora, passiamo agli ingredienti.

Ingredienti

200 g di savoiardi;

500 ml di panna vegetale;

250 g di mascarpone;

8 tazzine di caffè della moka amaro;

cacao amaro in polvere quanto basta;

50 g cioccolato fondente.

Il tiramisù senza uova sarà più buono che mai: ecco il procedimento

In una ciotola, versare la panna vegetale fredda (appena tirata fuori dal frigo) e il mascarpone. Mescolare gli ingredienti fino a ottenere una crema omogenea e ben montata. Successivamente, prendere una pirofila e realizzare il primo strato di biscotti. Inzuppare i savoiardi nel caffè amaro. Poi, disporre i biscotti in fila per creare la base del tiramisù. A questo punto, aggiungere la crema e grattugiare velocemente un po’ di cioccolato fondente.

Procedere, poi, con la realizzazione del secondo strato e poi del terzo. Livellare bene la superficie e con la crema avanzata creare delle decorazioni con l’aiuto di una sac a poche. Infine, ricoprire il tiramisù con una copiosa spolverata di cacao amaro. A questo punto, far riposare il tiramisù per almeno 4 ore prima di servirlo.