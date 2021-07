Abbiamo controllato le zanzariere alle finestre e sono tutte funzionanti e intatte. Abbiamo chiuso subito la porta alle nostre spalle, quando siamo rientrati a casa. Conserviamo bene gli alimenti e la casa è pulita. Eppure ancora vediamo volare una mosca, una zanzara oppure un moscerino per casa.

Il problema aumenta ed è ancora meno tollerato negli spazi esterni. I pranzi estivi si tengono all’aperto quando possibile, all’ombra di gazebi o parasole. Durante questi momenti, è davvero fastidioso dover combattere con le mosche che si posano sui piatti in tavola. Proprio perché si tratta di contesti conviviali, molti preferiscono non utilizzare prodotti industriali e chimici, ma ricorrere a rimedi 100% naturali. Ecco allora 3 ingredienti naturali per una miscela fai da te da nebulizzare per scacciare mosche e zanzare. Ideale per ambienti sia interni sia esterni.

Accorgimenti da adottare per prevenire il problema

Possiamo sicuramente prevenire il disagio di mosche e zanzare adottando alcune soluzioni e piccoli accorgimenti. Installare zanzariere a maglia fine a porte e finestre sicuramente è la soluzione che crea un primo schermo costante ed efficace. Barriere simili sono progettabili anche per ambienti all’aperto.

Poiché le zanzare si riproducono in ambienti umidi, all’aperto (o anche sui balconi), è importante eliminare l’acqua stagnante dai piatti dei vasi delle nostre piante, per esempio. Tenere, inoltre, le grondaie e gli scarichi dell’acqua sgombri da detriti, affinché l’acqua fluisca tranquillamente senza stagnare. Anche un semplice ventilatore a piedistallo oscillante è molto efficace nel ridurre la presenza di mosche e zanzare nelle vicinanze.

3 ingredienti naturali per una miscela da nebulizzare per scacciare mosche e zanzare

A volte, senza saperlo, abbiamo in casa tutte le armi per difenderci adeguatamente da mosche, zanzare e moscerini. Per allontanare questi insetti dagli ambienti, infatti, possiamo utilizzare questa miscela fai da te 100% naturale realizzata con vino bianco (un bicchiere), foglie di menta e la buccia di un limone. Mettere insieme gli ingredienti e lasciare macerare per almeno 24 ore. Versare la miscela ottenuta, dopo aver eliminato la buccia del limone, in un contenitore spray pulito e nebulizzare all’occorrenza.

Naturalmente la miscela può essere preparata nella quantità desiderata semplicemente rispettando le proporzioni.