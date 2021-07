Estate, stagione di mare e spiagge ma anche di cibi freschi, capaci di allontanare le calde temperature estive. Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo e per questo vogliamo proporre ai nostri Lettori la ricetta di un piatto sfizioso e facile da preparare.

Basterà, infatti, dotarsi di poche verdure, formaggio e gamberetti per preparare il freschissimo piatto dell’estate capace di soddisfare anche i palati più esigenti. Scopriamo insieme di quale pietanza si tratta.

I pochi e semplicissimi ingredienti necessari per preparare un piatto sensazionale

Per preparare questo buonissimo primo piatto dell’estate basterà dedicarci 10 minuti circa e comprare questi ingredienti buoni e naturali:

a) Grana Padano grattugiato, 60 grammi;

b) gamberetti, 500 grammi;

c) sale fino, a piacimento;

d) pinoli, 60 grammi;

e) pecorino sardo 60 grammi;

f) aglio, a piacimento;

g) olio d’oliva, 310 grammi;

h) basilico, a piacimento;

i) linguine, 500 grammi;

l) zucchine.

Iniziamo ora a vedere come preparare questo piatto semplicissimo ed estremamente buono.

Il freschissimo piatto dell’estate capace di soddisfare anche i palati più esigenti

Per preparare uno dei piatti più buoni dell’estate occorre iniziare con la preparazione del pesto estivo. Prendere quindi le zucchine, lavarle con attenzione e asciugarle.

In seguito, grattugiare e riporre le verdure in una piccola ciotola. Passare al basilico, lavare, asciugare e mettere da parte.

Prendere ora il mixer, versarvi dentro le zucchine, il basilico, i pinoli, il pecorino, il Parmigiano e 300 grammi di olio circa. Attivare il mixer al minimo e far amalgamare con cura gli ingredienti, fino a creare una crema densa e saporita.

Mettere ora a bollire l’acqua, versare la pasta e stare attenti mantenere due cucchiai di acqua di cottura.

Prendere ora i gamberetti ed eliminare il carapace e l’intestino con l’ausilio di un coltello. Prendere una pentola, versarvi dell’olio, far dorare l’aglio e in seguito far rosolare per pochi minuti i gamberetti.

Scolare la pasta conservando un bicchiere di acqua di cottura. Versare la pasta nella padella in cui si sono cotti i gamberetti e far saltare per pochi minuti.

Spegnere la fiamma, aggiungere il pesto e mischiare con cura. Il piatto è pronto per essere finalmente gustato in tranquillità.

