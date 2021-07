In un precedente articolo, abbiamo presentato le caratteristiche del cavolo che permettono di ridurre il colesterolo e la glicemia nel sangue. I cavoli, appartenenti alla famiglia di ortaggi che includono cavolfiori, verze e broccoli, sono degli alimenti completi e nutrienti. In questo articolo presentiamo una ricetta che ci permette di gustare al meglio il broccolo romanesco. Ci occupiamo, dunque, di come un’insalata straordinaria renda unica e gustosa la matematica del cavolo.

Il broccolo romanesco, i frattali e Fibonacci

Il broccolo romanesco ha una forma magnifica. In un articolo appena pubblicato sulla prestigiosa rivista Science (Azpeitia E et al., 9 Jul 2021), si spiegano le cause genetiche che portano a questa forma. Osservandolo, notiamo che ogni cima del broccolo ha la forma di un mini broccolo. Quando una forma si ripete a scale più piccole, si parla di frattale.

Il broccolo romanesco è un frattale. Inoltre, notiamo che il broccolo romanesco ha la forma di una spirale, che viene ripresa sulle varie cime. Le spirali seguono la successione di Fibonacci. Si tratta di una progressione che si ripete anche nelle conchiglie, nei girasoli, o nel numero dei petali delle margherite. Il broccolo romanesco è bellissimo da vedere. Soprattutto, è buono da mangiare.

Ecco come un’insalata straordinaria rende unica e gustosa la matematica del cavolo. Ci sono numerose ricette per cucinare i broccoli. Noi optiamo per una ricetta semplice che esalti anche le forme del broccolo romanesco.

Insalata di broccolo romanesco con mele e noci

Ingredienti per 4 persone e procedimento:

3 cucchiai di aceto di mele;

3 cucchiai di olio d’oliva;

1/2 cucchiaino di sale marino;

2 cucchiaini di miele;

1/2 testa di cavolo viola;

3 cipolle verdi, le parti bianche e verdi affettate;

1 cavolo romanesco;

1 mela verde a fettine sottili;

2/3 tazze di noci tritate.

Unire i primi quattro ingredienti per farne il condimento. Versare il cavolo viola e le cipolle verdi in una grande insalatiera e lasciare marinare in frigorifero per almeno 4 ore. Al momento di servire, preparare il cavolo romanesco, separandolo in piccole cime. Mettere da parte le cime più piccole. Aggiungere le cimette tritate e le fette di mela all’insalata di cavolo e mescolare bene. Guarnire con le noci e decorare con le cimette di cavolo romanesco prima di servire.

È una ricetta perfetta per il gusto e per la vista e ci permetterà di descrivere le straordinarie proprietà matematiche del cavolo.