Non tutti sanno che le mollette, generalmente utilizzate per il bucato, possono essere riciclate senza spendere un soldo per avere tantissimi altri fantastici impieghi. Vediamo allora assieme i 3 incredibili usi alternativi delle mollette da bucato che renderanno la nostra vita più semplice.

Un ingegnoso porta strofinacci

Un fantastico e ingegnoso utilizzo che possiamo fare in cucina è quello di trasformarle in un porta strofinacci. Avremmo bisogno solamente di un po’ di colla, una piccola tavola di legno e le nostre mollette. Il procedimento è semplice; prendiamo un righello e segniamo con una matita i vari punti dove andremo ad attaccare le nostre mollette con la colla. Dovremo allora spalmare della colla sul lato delle nostre mollette e posizionarle sulla tavola, indirizzandole tutte verso il basso. A questo punto non ci resterà che decorare la tavola e attaccarla al muro in cucina. In questo modo avremo ottenuto il nostro utilissimo ed economico porta strofinacci al quale pinzare tutti i canovacci della cucina.

Un piccolo aiuto per le bacchette cinesi

Allo stesso modo potremmo recuperare le parti in ferro delle mollette rotte e inutilizzabili, come piccolo aiuto per mangiare con le bacchette. Basterà infatti posizionare la molla tra le due bacchette, inserendo ognuna di esse nelle due estremità della molla. In questo modo avremo trasformato le due bacchette cinesi in una comoda pinza, facile da impugnare e usare anche per i più inesperti.

Molletta ferma mestolo

Per finire, un altro trucco davvero intelligente per poter riutilizzare le mollette è quello di usarle per i mestoli durante la cottura. In questo modo non solo eviteremo scottature e ustioni andando a prendere mestoli lasciati sulle pentole in cottura, ma potremo anche evitare che scivolino dentro. Ovviamente per realizzare questo escamotage dovremo utilizzare esclusivamente le mollette di legno: quelle in plastica infatti rischierebbero solo di sciogliersi a causa delle alte temperature.

Erano proprio questi i 3 incredibili usi alternativi delle mollette da bucato che renderanno la nostra vita più semplice.

Approfondimento

Non butteremo mai più le camicie vecchie e bucate grazie a questi fantastici metodi di riuso intelligente