Le superfici di casa sono la cornice che esalta l’estetica della nostra abitazione. Soffitto, muri e pavimenti andrebbero sempre curati con il massimo riguardo, se non vogliamo che si rovinino. La ceramica è una delle scelte più frequenti in ambito domestico.

Piastrelle o altre parti in questo materiale garantiscono un ottimo compromesso tra eleganza e praticità. I pavimenti, soprattutto, si rivelano resistenti a graffi e abrasioni e, non di meno, ai segni lasciati dal tempo. Inoltre, si gestiscono con semplicità e i costi di realizzazione sono solitamente ragionevoli rispetto alla qualità del materiale.

È anche vero, però, che non sono incolumi da sporco e macchie di ogni tipo. Anch’essi possono insudiciarsi e dovremmo sapere come porvi rimedio senza impazzire. Al riguardo, proporremo qui una soluzione efficace per vederli di nuovo risplendere in tutta la loro bellezza.

Occhio al materiale

Come sapremo, di ceramiche ne esistono diverse e di due tipologie in particolare: cotto e grès. L’attenzione nella scelta è importante, così come sarebbe utile capire il contesto in cui vogliamo inserire il materiale. Le differenze ci sono e non sono solamente estetiche.

Il cotto è un grande classico che offre un’eleganza senza pari grazie alle sue tante sfumature. Di contro, necessita di una maggior manutenzione e presenta limiti di estensione. Il grès, al contrario, risalta meno all’occhio, ma è decisamente più comodo e versatile. Sa imitare molte tipologie di texture e adattarsi a qualsiasi larghezza.

Per togliere le macchie e far brillare i pavimenti in ceramica basta miscelare 3 ingredienti naturali che abbiamo in casa

Conclusa la nostra osservazione, che speriamo possa orientare nella scelta, vediamo finalmente come pulire le nostre superfici. La soluzione proposta è particolarmente indicata per togliere le macchie e far brillare i pavimenti in cotto. Si comporta bene soprattutto contro gli aloni lasciati dall’olio, tra i più comuni e ostinati. Per realizzarla dovremo creare un impacco con bicarbonato, amido di mais o patate e sapone di Marsiglia.

Cerchiamo di ottenere un composto omogeneo e lo distribuiamo sulle zone da trattare. Dopo averlo coperto con un asciugamano, vi appoggiamo sopra una pentola con acqua bollente e aspettiamo diverse ore. Poi risciacquiamo bene tutto per goderci il risultato. E, se volessimo lucidare come si deve il pavimento, potremmo stendere la cera seguendo alcuni semplici accorgimenti.

Approfondimento

Non solo grès e ceramica ma per sgrassare e lucidare facilmente ogni pavimento opaco bastano questi pochi e semplici passaggi