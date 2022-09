È bello partire in estate per ammirare il mare più pulito e cristallino, anche se caos ed eccessiva confusione possono disturbare il nostro relax. Soprattutto se decidiamo di partire nelle settimane di punta, è davvero difficile godersi in pieno le vacanze. L’alternativa sarebbe scegliere mete meno frequentate e più isolate per trovare un po’ di pace. Potremmo approfittare della stagione autunnale, spesso sottovalutata, per fare un giro in una splendida Regione, la Toscana, che a ottobre può regalare non poche emozioni. Complice la natura che si colora dei tipici colori dell’autunno e crea quell’atmosfera inimitabile, da cartolina. Consideriamo anche il lato economico della vacanza, sicuramente non troveremo infatti le tariffe di agosto e sarà più facile dormire in albergo ad un prezzo interessante.

Le sagre

Se decidiamo di fare una breve vacanza con gli amici, o con tutta la famiglia, il mese di ottobre è ricco di appuntamenti in Toscana. Tra i vari appuntamenti enogastronomici, per passare una giornata diversa e interessante, potremmo organizzare un fine settimana dedicato alle sagre. Infatti, in questo periodo, sono diverse le manifestazioni dedicate ad alcuni prodotti del luogo, come i funghi o le castagne.

A Marradi e Palazzuolo sul Senio tutte le domeniche di ottobre saranno proprio dedicate alle castagne e marroni. Anche a Monticello Amiata sarà possibile partecipare alla festa della castagna e assistere a diversi eventi. Chi ama i funghi potrà partecipare alla sagra del tartufo bianco e del fungo a Balconevisi, del fungo amiatino a Bagnolo, di quello porcino a Certaldo.

3 idee per trascorrere un weekend rilassante e piacevole in autunno in Toscana

Se invece vogliamo trascorrere il fine settimana all’insegna del relax, allora le terme potrebbero essere una valida alternativa. Questo non vuol dire spendere un patrimonio, perché potremmo andare in quelle libere, che in questo periodo potrebbero essere meno affollate. Immergiamoci nelle acque più famose di Saturnia, di Petriolo e Bagno Vignoni, oppure addentriamoci nella natura selvaggia dei Bagni di San Filippo in Val d’Orcia. Potremmo anche approfittare per fare giri turistici nelle zone limitrofe, ricche di storia, dove passeggiare tra le affascinanti vie e godere di un paesaggio spettacolare.

In Toscana, più precisamente ad Arezzo, si svolge una delle fiere più antiche e famose della Regione dedicate all’antiquariato. In questa splendida cittadina ammireremo il fascino del passato grazie a questa manifestazione che unisce tutti gli appassionati. Le bancarelle e gli stand si riempiono di arredi, oggetti di collezionismo e tutto ciò che è legato al vintage in una festa davvero suggestiva. Tantissimi gli espositori che danno vita a questa fiera incredibile, in una cornice ancora più bella.

Ecco, quindi, 3 idee per trascorrere un weekend rilassante e interessante per conoscere i prodotti della zona e i luoghi suggestivi della Toscana.

