Poco più di 1000 metri di altezza. Al confine tra due grandi Stati europei. Un luogo che in pochi conoscono. Uno Stato tra i più piccoli d’Europa, ma con delle peculiarità uniche. Una Capitale di poco più di 20000 abitanti, un quarto circa dell’intera popolazione della sua minuscola Nazione. Fondato a fino 1200, retto da due autorità: il Vescovo della diocesi di Urgell e il Presidente della Repubblica Francese. Stiamo parlando di Andorra e della sua capitale, La Vella. Il sesto Stato più piccolo d’Europa.

Nota stazione sciistica per chi vive sia nel nord della Spagna che nel sud della Francia, Andorra offre ai turisti diverse attrazioni, in un territorio comunque vasto, circa 470 kilometri quadrati. Per arrivarci è necessaria la macchina, non essendoci né aeroporti né stazioni ferroviarie che la colleghino al resto d’Europa.

Le influenze medioevali si intuiscono subito entrando nel piccolo centro storico. Pietra e ardesia dominano le principali costruzioni. La più importante è sicuramente la Casa de la Vall, sede oggi del Parlamento. Caratterizzata da un armadietto, con sette serrature, nel quale sono custoditi tutti i documenti più importanti della nazione. Può essere aperto solo quando i sette consiglieri che governano le sette parrocchie in cui è divisa Andorra si ritrovano, ognuno con la propria chiave.

Tra Francia e Spagna è da visitare questa piccola Capitale europea

Il più importante edificio religioso è la chiesa di Santa Coloma, con il suo campanile costruito intorno al 1100. All’interno una icona lignea della Madonna della Misericordia, risalente allo stesso periodo.

Uno dei simboli della città, molto vicino alla chiesa, è il ponte di Margineda, lungo 33 metri e alto 9, sotto il quale scorre il fiume Valira. La sua caratteristica è la pietra con cui è stato costruito intorno al 1400. Si tratta della pomice. Un materiale leggero a cui si è unito quello trasportato dal fiume. Una scelta per rendere la costruzione il più naturale possibile.

Non solo bellezze naturali, ad Andorra c’è lo stabilimento termale più grande d’Europa

La struttura moderna per eccellenza di Andorra La Vella è indubbiamente quella della Spa di Caldea. Un vero e proprio paradiso del benessere. Costruita quasi interamente in vetro, regala la possibilità di godersi il panorama circostante immersi in splendide piscine. Quelle di acqua calda, soprattutto d’inverno, sono tra le gemme di questo complesso termale, il più grande d’Europa con i suoi 6000 metri quadrati.

Fuori da La Vella, è possibile visitare altri piccoli centri. Dei borghi incantevoli, ognuno con le sue particolarità. La chiesa di Sant Romà, nel complesso di Les Bons. L’austero Santuario di Meritxell. Canillo, un minuscolo paese in cui ammirare il vecchio mulino di Harnero. Il villaggio di Sant Clement de Pal con la sua chiesa in stile romanico lombardo.

Per gli amanti della natura, poi, il Parco di Naturandia. Qui è possibile osservare specie rare come il lupo siberiano o l’orso bruno. Inoltre, si può vivere una sensazionale esperienza lungo lo scivolo più lungo del mondo. Il Tobotronc, 5 kilometri e 300 metri da percorrere, in coppia, su una slitta attraverso i boschi pirenaici.

Tra Francia e Spagna è da visitare questa perla, chiamata Andorra La Vella. Due o tre giorni di assoluto relax immersi nella natura, a contatto con la storia. Un principato che non ha nulla da invidiare a quello più famoso d’Europa.

Lettura consigliata

