3 idee per spuntini sani e nutrienti perfetti per chi ama il dolce o per una pausa salata

3 idee per spuntini sani e nutrienti

Per combattere la fame durante la giornata niente è meglio di uno spuntino sano, leggero ma nutriente e saziante.

Pranzi e cene sono, indubbiamente, i pasti principali della giornata. A questi andranno aggiunti la colazione e gli spuntini da fare durante il giorno. A colazione si potrà scegliere una fetta di torta fatta in casa oppure una tazza di latte con un paio di biscotti. Imprescindibile il caffè, ma anche il tè per iniziare la giornata con il giusto sprint. Gli spuntini, invece, sono delle piccole porzioni di frutta, ma non solo, da sgranocchiare per colmare i buchi nello stomaco durante il giorno.

Tra questi spuntini oggi se ne proporranno tre davvero semplici e ricchi di gusto. Per il primo abbiamo scelto una manciata di fragole unite a yogurt bianco e miele; il secondo macedonia classica con delle chips di cocco e banana e, da ultimo, pane tostato abbinato a pomodoro e basilico.

3 idee per spuntini sani e nutrienti

Il primo spuntino facile e veloce da preparare è quello con fragole, yogurt e miele. Prendere le fragole e, dopo averle accuratamente lavate, rimuovere la parte verde superiore. Le fragole, poi, andranno tagliate a pezzettini e sistemate in una coppa.

A questa aggiungere un cucchiaio di yogurt magro bianco e un cucchiaino di miele, se si desidera una maggiore dolcezza. A questo punto si potrà consumare sul momento. Si sconsiglia di conservare in frigorifero per troppo tempo questo spuntino dal momento che tenderà ad annerirsi velocemente.

Macedonia con chips di cocco e banana

Per il secondo spuntino abbiamo scelto una classica macedonia abbinata a delle chips di cocco e banana. La macedonia potrà essere realizzata a nostro gusto, scegliendo i frutti che più ci piacciono. Prendere, ad esempio, fragole, banane e mele. Lavare accuratamente il tutto prima di tagliare a pezzettini e terminare con una spruzzata di succo di limone.

La macedonia così preparata, come le fragole precedenti, dovrà essere consumata in breve tempo. Abbinare delle chips di cocco e banana da acquistare al supermercato per fare il pieno di gusto ed energia.

Pane con pomodoro e basilico

Per il terzo spuntino possiamo optare per qualcosa di salato. Si tratta di pane tostato da abbinare a due fette di pomodoro e basilico. Una ricetta perfetta per il periodo caldo ed estivo che sta arrivando.

Fare tostare il pane per qualche minuto e, da ultimo, passarci sopra una foglia di basilico per aromatizzare e un paio di fette di pomodoro a ricoprirne la superficie. Si sentirà da subito il gusto davvero unico di questa preparazione. Ecco 3 idee per spuntini sani e nutrienti da provare subito.