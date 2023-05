Non sai che scarpe mettere a giugno invece dei sandali: ecco i modelli di tendenza comodi ed eleganti

È troppo presto per mettere i sandali aperti e non vuoi usare stivaletti e sneakers? Per uscire un bel tacco non guasta mai, ma per la vita di tutti i giorni? Ecco che scarpe di tendenza devi avere per essere sempre elegante ma comoda!

È arrivato quel momento dell’anno in cui capire come vestirsi è davvero un caos. Il giorno fa caldissimo e la sera le temperature si abbassano o addirittura piove. Se per l’abbigliamento si può usare la tecnica della cipolla, che fare con le scarpe? Ecco qualche alternativa ai sandali aperti che ancora non puoi mettere!

Non sai che scarpe mettere a giugno invece dei sandali, punta su queste!

Le mules sono uno dei modelli più di tendenza in questo momento. Versatili e pratiche, sono perfette sotto le gonne e i vestiti e stanno benissimo sotto i pantaloni larghi. Se vuoi essere super alla moda non puoi rinunciare a questa combo, pantaloni larghi e mules. Puoi scegliere la variante bassa con 2 centimetri di tacco oppure uno dei modelli con il tacco comodo. Quelle più cool del momento? Le mules coloratissime con il tacco largo e punta affusolata. Non solo ti eviteranno il mal di piedi, ma sfineranno la figura grazie alla forma della punta.

Se invece vuoi esagerare e non ti spaventa un tacco di almeno 7 centimetri, vai con i modelli simil slingback. Ricordano in tutto e per tutto questo altro modello super in voga in questo momento, ma non hanno il cinturino. Ideali per chi non sopporta la fascetta dietro al tallone per tante ore al giorno. Stupende quelle di Sergio Rossi, con la punta squadrata e una specie di cut out proprio sulla tomaia. Super eleganti anche quelle di Michael Kors, ad un prezzo più accessibile.

Abbinale così per andare al lavoro con queste temperature

Pantalone sartoriale colorato, meglio ancora se a vita media e di misto lino. Così eviterai di sudare tra le cosce e sentirti a disagio quando ti alzi dalla scrivania. Abbinaci una canotta leggera o una camicetta con le ruches per elevare il look. Poi immancabile capospalla perfetto per questo periodo di transizione verso l’estate, il blazer. Ormai questa giacca un po’ più lunga è diventata indispensabile nell’armadio di tutte le donne. Ne esistono tantissimi modelli diversi e di tanti colori vivaci che sono incredibili.

Ecco, quindi, qualche ottima soluzione se non sai che scarpe mettere a giugno invece dei sandali. Se non vuoi mostrare le dita dei piedi sono la soluzione perfetta per te!