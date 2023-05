È tempo di pulire le zanzariere: usa il metodo delle imprese di pulizie, risparmi tempo e fatica!

La primavera è la stagione ideale per occuparsi della pulizia delle zanzariere. Per farlo in comodità, puoi lasciarti consigliare da chi se ne intende. Gli esperti del settore suggeriscono un metodo efficace e facile, che eliminerà ogni residuo di polvere. Così che avrai a disposizione per tempo la tua protezione antizanzare, pronta a fare il suo dovere. Ti spieghiamo come agire.

Tra meno di un mese inizierà l’estate e torneranno a farci visita le odiatissime zanzare. Avere pronte all’uso le zanzariere è necessario per difendersi dall’invasione. Ma non solo: bisogna ricordare quanto queste siano importanti anche contro il polline, che causa le fastidiose allergie. Le imprese di pulizie hanno illustrato un metodo semplice per igienizzarle a fondo. Ti serve solo qualche strumento e alcuni indispensabili prodotti naturali. È tempo di pulire le zanzariere: non rimandare ancora e scopri il procedimento corretto.

Togli prima la polvere

Prima di lavare accuratamente le zanzariere, bisogna procedere all’eliminazione di polvere e sporcizia. Infatti, col passare del tempo i tuoi dispositivi ne accumulano a volontà, senza che te ne renda conto. Per iniziare, dimenticati di solventi o prodotti contenenti alcol, che rischierebbero di danneggiare la rete.

Invece, comincia a pulire la guida servendoti di una bomboletta d’aria compressa. Fatto questo, applica nello stesso punto del lubrificante spray al silicone. Questo permetterà alla zanzariera di scorrere liberamente su e giù.

È tempo di pulire le zanzariere, fisse e rimovibili

Se disponi di zanzariere che si possono staccare, puoi occupartene in due modi. In caso di rete in plastica, lasciala in ammollo in una soluzione di acqua tiepida e sapone. Risciacqua bene, poi appendila nuovamente. Al contrario, se la rete è in metallo ti basterà lavarla sotto l’acqua corrente. Passa uno straccio delicato imbevuto in un mix di acqua e sapone di Marsiglia, quindi vai col risciacquo. Infine, asciuga bene con un secondo panno in microfibra.

Per le zanzariere non rimovibili il discorso è diverso. Prima di pulirle fai scendere la tapparella, che farà da sostegno. Dopo aver rimosso la polvere con un pennellino, prepara un mix ecologico: avrai bisogno di 3 litri d’acqua e 4 cucchiai d’aceto. Strofina bene la superficie impugnando una spugna. Se il tuo dispositivo ha il rullo, puoi spruzzare un prodotto sanificante e applicare un lubrificante ai lati. Per le plissettate, invece, dovresti applicare un rinforzo in legno o plastica dietro la zanzariera prima di lavare.

Chiudiamo con un consiglio circa la frequenza di pulizia. Per mantenere le zanzariere in ordine e garantirti che svolgano il proprio compito, dovresti procedere come indicato ogni tre mesi. Se pensi di non avere sufficiente manualità, puoi sempre rivolgerti a una ditta specializzata che saprà come agire in sicurezza.