Ormai per il giorno di Pasqua si è agli sgoccioli. L’appuntamento annuale con le uova di cioccolato che unisce grandi e piccini. Grazie alla redazione di Proiezione di Borsa si è già visto come fare una caccia al tesoro a distanza. Nelle prossime righe si vedranno invece 3 idee originali per una caccia al tesoro di Pasqua indimenticabile.

I premi

Ogni caccia al tesoro che si rispetti porta con sé dei premi. Il vantaggio di una caccia al tesoro a tema come quella Pasquale è che i premi sono le uova di cioccolato. Per fare una caccia più lunga però si possono inserire altri premi.

Non si tratta necessariamente di comprare più uova, grandi o piccole che siano, o di comprare giocattoli. I premi alternativi possono essere dei coupon. Piccoli foglietti messi all’interno di uova (riciclate dagli ovetti con sorpresa) o impacchettati.

Su ogni foglietto ci sarà qualcosa che il bambino desidera. Come “buono per un gioco con papà”, oppure “buono per un’ora di videogiochi” e così via.

La mappa

Se si organizza una caccia al tesoro bisogna avere una mappa del tesoro. A seconda dell’età dei bambini coinvolti possono esserci indizi tramite indovinelli o il semplice disegno con le x che indicano i punti con sorpresa. La mappa non solo aiuterà i bambini a trovare le uova, ma sarà un ricordo che potranno conservare.

Giochi a tempo

Per rendere la caccia più stimolante si possono creare dei piccoli giochi a tempo all’interno. Questo può essere segnalato sulla mappa con un orologio ad esempio. Il gioco non solo renderà la caccia un po’ più lunga ma anche più movimentata.

Il gioco può essere a tema come, ad esempio, mettere un piccolo uovo dentro a palloncini gonfiati. Si avrà un tempo per farne scoppiare più possibili e trovare l’uovo o più uova nascoste. Oppure si possono creare delle “caramelle” con la carta, alcune con all’interno delle uova e altre con dentro solo altra carta.

Queste sono 3 idee originali per una caccia al tesoro di Pasqua indimenticabile per divertire grandi e soprattutto piccini. Anche se viene organizzata per la prima volta e non tutto risulta come si spera, il divertimento è assicurato.