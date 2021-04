Chi più chi meno, ci si ritroverà tra qualche giorno ad avere a che fare con gli imballaggi delle uova di Pasqua. La carta, la base, la capsula che contiene la sorpresa. Le parti di imballaggio della cioccolata sono tante e tante sono le idee originali per riciclare l’intera confezione delle uova di Pasqua.

In questo precedente articolo la Redazione ha già illustrato diverse opzioni per il riciclo della carta colorata. A queste se ne aggiunge una: l’aquilone. Proprio così, utilizzando la carta delle uova e dei bastoncini di legno si farà il telaio. Basterà della colla vinilica per farli stare insieme, si aggiungerà dello spago per poterlo tirare e un nuovo gioco sarà pronto per essere usato.

Come riciclare la base

Il primo modo creativo per riciclare la base è farne una candela. Se si riempie di cera, dopo aver posizionato uno stoppino si avrà la candela già pronta. Ovviamente si può colorare la base o la cera per renderla più vicino ai propri gusti. La base si può usare anche solo banalmente come porta oggetti come, ad esempio, il portachiavi di casa o della macchina, decorato e appoggiato sul tavolo.

Un altro modo per riutilizzare la base è farne una porta orecchini. Capovolgendolo “a testa in giù” si avrà una sorta di piccolo paracadute da appendere grazie a un filo applicato sul fondo. A questo punto si potranno fare dei fori su tutto il contorno ai quali appendere gli orecchini.

Come riciclare le capsule

Con le capsule si possono fare diverse cose. Si possono usare come contenitori, utilizzandole proprio con lo scopo con cui sono state create. Ad esempio, per la pasta di sale, per la pasta modellabile, tutte preparazioni che necessitano di un contenitore che le isoli.

Un altro uso che si può fare delle capsule, e in realtà anche della base, è usarli come vasetti. In tempi di semina ogni vasetto è utile per poter piantare e grazie a questi contenitori sono già pronti. Basterà fare dei piccoli fori sul fondo e riempirli di terra oltre che di semi.

Ma le idee originali per riciclare l’intera confezione delle uova di Pasqua non finiscono qua. Un altro uso delle capsule è le maracas. Bisogna mettere all’interno della capsula qualcosa che faccia rumore se si scuote, come dei bottoni o dei semi. Si preparano i manici con del cartoncino e si uniscono con dello scotch.