Per la festa di Pasqua tutta Italia sarà decretata zona rossa per contribuire a tenere sotto controllo la diffusione del Covid. Non saranno, pertanto, possibili spostamenti fuori dal proprio Comune di residenza.

È concessa la visita verso una sola abitazione di amici o parenti. Queste le limitazioni: una sola volta al giorno, “nei limiti di due persone”, oltre ai figli minori di 14 anni, ai disabili o non autosufficienti conviventi. Ritrovarsi a casa di parenti sarà possibile però solo se residenti nella stessa Regione.

Chi quindi trascorrerà la Pasqua a casa propria potrà servirsi delle provvidenziali videochiamate. I bambini avranno bisogno di tanto divertimento. E quindi ecco un passatempo carino per Pasqua.

Vi spieghiamo come organizzare una caccia alle uova a distanza.

Come organizzare una caccia alle uova a distanza

Ogni nucleo famigliare partecipante dovrà munirsi di ovetti di cioccolato. I genitori dovranno nascondere le uova nei medesimi posti. Gli indizi per la caccia potranno inoltre essere inviati anche qualche giorno prima tramite una e-mail o un messaggio vocale.

Si può preparare l’attesa, accrescendo così la sorpresa, con una caccia agli ovetti più piccoli nei giorni precedenti.

A Pasqua, poi, si organizza la caccia vera e propria all’uovo grande con sorpresa.

Ecco alcuni indizi che suggeriamo per la caccia alle uova:

“Se cerchi sotto all’oggetto che so e poi poi fa troverai il tuo tesoro!”. Nascondere l’uovo sotto al sofà.

Nascondere l’uovo sotto al sofà. “La parola che definisce questo oggetto si può dire di un libro o di un fiume. Non è né uno né l’altro però! Se scopri cos’è troverai il tuo premio!”. L’indizio naturalmente designa il letto.

L’indizio naturalmente designa il letto. “Guarda in cucina dove c’è l’oggetto che indica una lettera dell’alfabeto”. La soluzione è la cappa della cucina.

Una proposta carina è che siano proprio i nonni a dare gli indizi ai propri nipotini in videocall.

Un’idea come organizzare una caccia alle uova a distanza, può essere un modo per stare comunque insieme a Pasqua.