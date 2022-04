Trame semplici o complesse, materiali tessili o in vinile che danno quel tocco in più alla nostra casa. La carta da parati è ritornata di moda e ormai la vediamo praticamente ovunque. Perfetta per abbellire angoli della casa, per dare un tocco di colore anche nel bagno, se scegliamo quella idrorepellente. Utile per chi vuole creare un punto focale in un ambiente piccolo, ma anche per evitare di tinteggiare. Pratica e facile da installare, si può applicare tranquillamente senza chiamare un tecnico specializzato. In un precedente articolo abbiamo svelato qualche trucco per posarla da soli in poche mosse. Ma cosa farsene dei fogli o pezzi di scarto avanzati? Non buttiamoli via, ma creiamo nuovi oggetti per arredare la nostra casa.

Come riciclare la carta da parati con questa idea creativa utile per riempire pareti vuote e angoli anonimi

Abbiamo già visto come dei materiali di recupero si possano trasformare in veri mobili o oggetti d’arredamento. Ad esempio, con un vecchio bancale di recupero possiamo creare non solo divanetti e fioriere, ma anche mobili bar. Oggi vedremo come recuperare dei campionari di carta da parati o anche solo degli scarti rimasti. Lo faremo, creando delle piccole opere d’arte da appendere sulle pareti della nostra incredibile casa.

Come creare dei quadretti originali

Il metodo più semplice è sicuramente ritagliare la carta da parati della dimensione che preferiamo. Poi basterà acquistare dei quadretti da appendere con il vetro di protezione, oppure sfruttare vecchie cornici. Se vogliamo uno stile un po’ più raffinato e particolare, recuperiamo qualche cornice intarsiata. Le possiamo trovare tranquillamente in qualche mercatino dell’usato a poco prezzo. Le dipingiamo di bianco o del colore che preferiamo e fissiamo il foglio di carta da parati.

Ma per rendere davvero unici i nostri quadretti, possiamo ricamare la carta da parati. Grazie al materiale con cui è fatta, si presta benissimo alla cucitura e al ricamo. Si può fare a mano, disegnando dei quadretti sul retro che ci facciano da guida come nel punto croce. Oppure semplicemente cambiando i diversi punti che sono a disposizione sulla macchina da cucire. Sbizzarriamoci con la fantasia e realizziamo trame semplici o complesse, con dei fili a contrasto, magari anche lucidi.

Quindi, ecco come riciclare la carta da parati e creare degli oggetti d’arredamento davvero originali. Possiamo appenderli in ogni angolo della casa, anche per abbellire un ufficio o nel nostro salotto. O perché no, anche un ingresso, un corridoio o perfino un bagno piccolo che non sappiamo come riempire.

