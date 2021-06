Tutti attendiamo l’estate per abbronzarci e sentirci ancora più belli, questo infatti accentua i nostri muscoli e ci snellisce in modo naturale.

Questo colore scuro della pelle si abbina perfettamente con gli indumenti estivi, spaziando per esempio da abiti bianchi a collane, braccialetti o ancora top colorati.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Avremo notato che solitamente le nostre gambe diventano meno scure, comparate ad altre zone del corpo che si abbronzano di più.

Per chi non lo sapesse, nella parte inferiore del corpo ci sono meno melanociti, cioè di cellule che stimolano la melanina.

3 geniali trucchi poco conosciuti per abbronzarsi le gambe uniformemente proteggendo la pelle

Per iniziare, è sempre consigliato utilizzare uno scrub per la pelle, questo infatti aiuta la pelle a liberarsi dalle cellule morte.

Basterà metterlo qualche giorno prima di prendere il sole, anziché poco prima, per evitare irritazioni e permettere al sole di agire su una pelle idratata.

Un altro consiglio è quello di utilizzare differenti protezioni solari per le varie parti del corpo, per proteggerle tutte adeguatamente.

Per esempio, sapendo che le nostre gambe si abbronzano meno, basterà optare direttamente per una protezione più specifica, che consenta di abbronzarsi ma non scottarsi.

È consigliato cambiare spesso la nostra posizione, quando prendiamo il sole, girandoci sovente per non rischiare di abbronzarsi a chiazze.

L’ultimo suggerimento è quello di idratare la pelle a fine giornata, dopo la doccia, optando per un doposole che acceleri l’abbronzatura, fissando quella già ottenuta.

È bene abitudine ripetere più volte questo procedimento durante la sera, soprattutto se siamo in un luogo caldo, a contatto diretto con l’aria condizionata.

Ecco 3 geniali trucchi poco conosciuti per abbronzarsi le gambe uniformemente proteggendo la pelle, siamo pronti?

Ulteriori consigli

È sempre consigliato abbinare l’abbronzatura con l’attività fisica all’aperto, è l’occasione giusta per tenerci in forma prendendo il sole.

Altrimenti si può valutare di acquistare una crema autoabbronzante, scegliendo il colore giusto per la nostra pelle.

Ovviamente prima di spargerla su tutto il corpo, è consigliato fare una prova su una parte nascosta per prevenire un risultato sbagliato.

Approfondimento

3 trucchetti geniali per abbronzarsi velocemente senza rischi sulla pelle a costo zero