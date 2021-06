Finalmente le tanto attese vacanze estive sono alle porte, qualcuno è già partito per la meta prescelta mentre tanti altri dovranno aspettare ancora qualche settimana.

Ognuno di noi ha un tipo di pelle differente, in molti hanno una pelle particolarmente chiara che fa fatica a prendere un colorito scuro.

Alla base di ogni abbronzatura c’è la protezione solare, indispensabile per tutti noi, per proteggerci dai raggi solari che possono essere dannosi per la pelle.

3 trucchetti geniali per abbronzarsi velocemente senza rischi sulla pelle a costo zero

Come tutti sappiamo, l’attività fisica è fondamentale per stare bene, inoltre migliora la circolazione che di conseguenza stimola la melanina della pelle.

Quest’azione favorirà un’abbronzatura più rapida e anche duratura; se non amiamo stare fermi sotto al sole è bene sapere che muoversi fa bene all’abbronzatura.

Ovviamente, è sempre consigliato evitare le ore più calde ma è importante durante il giorno fare degli esercizi all’aperto o delle lunghe passeggiate.

È fondamentale seguire sempre una buona alimentazione, ricca di vitamine e questo ci permetterà d’accelerare ulteriormente il processo di abbronzatura.

Dovremo mangiare molta frutta ricca di vitamina A e D come mango, albicocche o papaya.

Ma non solo, anche il pesce è molto importante: chi si trova al mare, potrà approfittarne e fare una gran scorpacciata di quello fresco.

Questi alimenti ci aiuteranno a stimolare la melanina e quindi ad abbronzarci meglio e, soprattutto, più velocemente.

Questo è il periodo ideale per la piscina o il mare, è bene sapere che il sole riflette sulla superficie dell’acqua, favorendo così l’abbronzatura.

Per abbronzarci, prendiamo preferibilmente il sole nei pressi della piscina o del mare, intanto, i riflessi dei raggi solari sull’acqua arriveranno potenziati sulla nostra pelle.

Ecco 3 trucchetti geniali per abbronzarsi velocemente senza rischi sulla pelle a costo zero, in fondo la stagione giusta è arrivata.

È fondamentale mantenere la pelle nutrita e idratata, utilizzando sempre creme, dopo sole e oli o burri nutrienti.

Continuiamo a metterli anche quando la pelle avrà già un colore molto scuro, la salute della pelle è troppo importante per metterla in secondo piano.