Sono ormai pochissime le persone che scelgono di scrivere lettere a mano, ma un tempo era un’usanza molto comune. Al giorno d’oggi, questo tipo di corrispondenza è stata sostituita. I messaggi più formali si scambiano via e-mail o fax mentre amici e conoscenti preferiscono scriversi utilizzando applicazioni come Messenger o WhatsApp. Insomma, il mondo delle comunicazioni è stato completamente rivoluzionato dalle più recenti invenzioni in campo tecnologico. Tuttavia, ancora oggi ci sono delle persone che amano collezionare francobolli rari e che sono disposti a pagare cifre da capogiro per venirne in possesso. Ma come riconoscerli? Scopriamo quali sono alcuni dei più costosi in assoluto.

3 francobolli rari che valgono quanto un tesoro

Cos’è che rende raro o ricercato un francobollo? In genere il fatto che ne esistano pochi esemplari. A volte, anche dei particolari errori tipografici possono renderli estremamente ricercati dai collezionisti. Vediamo adesso alcuni francobolli italiani dal grande valore.

Regno Lombardo-Veneto: due serie dal grande valore

Il primo è un particolare francobollo del Regno Lombardo-Veneto, che appartiene alla serie di giornali ”Testa di Mercurio”. Ne sono stati stampati 4 e infatti il loro valore raggiunge persino 260.000 euro. Anche altri francobolli Lombardo-Veneto hanno un elevato valore. Ci stiamo riferendo alla serie ”Aquila Bicipite”, di cui sono stati stampati 5 esemplari. Il loro valore è di 26.000 euro. Vediamo l’ultimo dei 3 francobolli rari che valgono quanto un tesoro.

Regno di Sardegna

I francobolli della terza emissione del 1854 sono tra i più rari in assoluto. Infatti, ne esistono solo 3 esemplari. Tutti insieme possono raggiungere persino il valore di 98.000 euro.

Insomma, queste somme possono sembrare ”folli” ma, come nel caso delle monete, bisogna ricordare che questi francobolli testimoniano dei veri e propri pezzi di storia. Pertanto, il fatto che vengano venduti a prezzi così alti non deve minimamente rappresentare una sorpresa. Inoltre, bisogna anche considerare che sono pezzi più unici che rari, praticamente introvabili al giorno d’oggi. Ecco, quindi, gran parte delle motivazioni per cui, con il passare del tempo, hanno assunto questo grande valore.

