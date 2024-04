Quanto costa comprare casa a Posillipo e quali sono le spiagge più belle

Posillipo è una splendida località del napoletano che in molti conoscono a causa del suo mare cristallino. Infatti, ogni anno attira turisti provenienti da ogni parte d’Italia. Proprio per questo, ci si potrebbe chiedere il costo di una casa in questo luogo paradisiaco. A breve risponderemo a questa domanda e vedremo anche quali sono le spiagge più belle e rinomate di Posillipo.

Hai mai pensato di investire in una casa vacanze in cui andare a trascorrere l’estate o da trasformare in un B&B? Se sì, sei nel posto giusto. Presto infatti vedremo quanto costa comprare casa a Posillipo. Anticipiamo che, come è lecito aspettarsi, trattandosi di una località turistica il costo di un’abitazione non è certamente abbordabile per chiunque. Specialmente se si considera che lo stipendio medio di un italiano ammonta a circa 1.600 euro.

Quanto costa comprare casa a Posillipo

Attualmente il costo di una casa a Posillipo ammonta a circa 4.994 euro al metro quadrato. Sicuramente una cifra elevata, tuttavia in diminuzione rispetto a quelle degli anni precedenti. L’anno scorso, infatti, una casa in questa località poteva costare anche 5.063 euro al metro quadrato in media.

Invece, gli affitti ammontano in media a 17,52 euro al metro quadrato al mese e sono aumentati rispetto allo scorso anno. Nel 2023 venivano infatti richiesti circa 15,91 euro al metro quadrato ogni mese. Dunque, ecco il costo di una casa nella splendida Posillipo. Ma quali sono le spiagge più belle e vicino alle quali si potrebbe scegliere di comprare o affittare casa? Scopriamolo.

Le spiagge più belle e rinomate

La prima spiaggia da nominare è quella che circonda lo Scoglione di Marechiaro, uno dei luoghi più famosi della città. Quest’ultimo presenta un’acqua limpida e cristallina e può essere raggiunto tramite una delle tante barchette messe a disposizione di gente del posto e turisti. Queste ultime partono dal borgo di Calata Ponticello a Marechiaro.

Un’altra spiaggia da visitare è quella della Baia delle Rocce Verdi, altrettanto suggestiva. Da non dimenticare Bagno Elena, che è lo stabilimento balneare più antico di tutta Napoli. Un luogo che, oltre ad essere bellissimo, ha dunque anche un inestimabile valore storico. Si tratta di un sito lussuoso ma che, rispetto ad altre zone di Posillipo, risulta comunque accessibile da un punto di vista economico. Ecco, dunque, dove fare il bagno a Posillipo e godersi un mare cristallino e incontaminato.

