Ibiza è una delle isole Baleari nel Mar Mediterraneo. È famosa in tutto il Mondo per essere una destinazione turistica di tendenza. Infatti, è nota per la sua vivace vita notturna, per le feste e le discoteche che attirano alcuni dei più famosi DJ esistenti. Tuttavia, offre anche molto di più: splendide spiagge di sabbia bianca, acque cristalline e paesaggi mozzafiato, ma anche una ricca storia e cultura. Quindi, è una meta adatta a persone che cercano differenti tipologie di intrattenimento. Proprio per questo in molti, giovani e meno giovani, si chiedono quanto si paghi in media per andare in vacanza a Ibiza e se sia un viaggio adatto a tutte le tasche. Lo scopriremo a breve.

Quanto si paga per andare in vacanza a Ibiza? Presto risponderemo a questa domanda. Prima, però, ricordiamo che per risparmiare è sempre bene prenotare il volo con largo anticipo e anche evitare di andare lì in alta stagione. Meglio prediligere periodi in cui non c’è particolare richiesta, in modo tale da pagare il meno possibile e potersi godere in pace le bellezze di questa splendida isola.

Quanto si paga per andare in vacanza a Ibiza?

Prima di tutto, consideriamo i costi del volo. Nella migliore delle ipotesi, questi possono ammontare a circa 540 euro. Questo, almeno, nel caso si decida di partire dall’aeroporto di Roma-Fiumicino.

Il costo di un alloggio in una struttura di media categoria può variare dai 1000 ai 2000 euro a persona. Questo in caso si decida di soggiornare per 7 notti di fila, un lasso di tempo adeguato a visitare quanto meno le attrazioni più famose. Per risparmiare è sempre meglio recarsi nei villaggi turistici, che infatti sono la scelta per cui opta la maggior parte delle persone.

Il costo del cibo e della vita in questa splendida isola

Se non si opta per un villaggio turistico con pensione completa, bisogna anche considerare i costi del cibo. In un ristorante di media categoria, si paga dai 25 ai 40 euro a persona per un pranzo o una cena.

Il costo di ingresso nelle discoteche, invece, varia dai 35 agli 80 euro a persona circa. Per entrare in un lounge bar, invece, si pagano dai 15 ai 30 euro a persona. Il costo di un cocktail è mediamente molto elevato: può ammontare persino a 10 euro a drink.

Insomma, come prevedibile una vacanza ad Ibiza, nel complesso, non è affatto economica.

