I mercati potrebbero scendere per alcuni mesi-Foto da pixabay.com

Mentre si discute di tassi di interesse, guerra in Israele ed utili aziendali a molti sfugge di mano un aspetto che pggi vogliono illustrare ai nsotri Lettori. Alti e bassi di continuo nei giorni scprsi, ma se osserviamo la tendenza sia settimanale che mensile che trimestrale la cosa potrebbe preoccupare. Sembrerebbe che su questi time frame si stiano costruendo degli swing ribassisti in ottica almeno plurimensile. I mercati rischiano una correzione di alcuni mesi?

La FED e i tassi di interesse

Nei giorni scorsi John Williams, presidente della Federal Reserve Bank di New York, ha dichiarato che non c’è alcuna urgenza di ridurre i tassi di interesse al momento data la forza attuale dell’economia. Ha espresso queste opinioni durante il Semafor World Economy Summit di Washington. Williams ha sottolineato che le decisioni della FED in materia di politica monetaria saranno guidate dalle condizioni economiche, e prevede che alla fine la Banca centrale ridurrà nei prossimi mesi i tassi di interesse.

Swing ribassisti

Dopo aver segnato dei massimi fra fine marzo e la prima settimana di aprile è iniziata una fase ribassista con continui alti e bassi. Frattanto il Vix ha raggiunto livelli che non si vedevano da diversi mesi.

Si stanno disegnando minimi e massimi crescenti sul Vix e decrescenti sui principali listini azionari. Un primo turning point importante verrà rappresentato dalla chiusura del mese di aprile. Se verranno confermati ribassi, come da nostri calcoli di probabilità basati sulle serie storiche dal 1898 ad oggi, si potrebbe assistere a un ribasso anche di un ulteriore 10% fino al mese di giugno.

Dopo un rialzo così forte dai minimi di ottobre scorso non sarebbe una nota stonata questo movimento, anzi darebbe occasione per nuovi ingressi di medio lungo termine.

Ribadiamo che in base ai nostri calcoli statistici la previsione di lungo termine rimane rialzista e il peggio del decennio potrebbe essere alle spalle,a lmeno fino al 2027 inoltrato.