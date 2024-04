Wall Street si gioca una partita importante a fine mese. Dove potrebbe essere diretta Amazon?

Per un attimo ci vogliamo isolare insieme ai nostri Lettori e mettere da parte la curva dei rendimenti, la recessione economica, l’inflazione, i tagli dei tassi, il soft landing. Il motivo? Semplice! I grafici scontano tutto come da dettami dell’analisi tecnica e noi da anni, forti di prove che riteniamom quasi incontrovertibili, abbiamo sposato questa teoria. Da alcuni giorni stiamo osservando con attenzione il grafico del Vix e quello dei principali listini azionari. Il primo sta formando uno swing rialzista sul time frame mensile, i secondi uno ribassista. I nostri studi delle serie storiche dicono che quando un indice tende a formare minimi e massimi descrescenti sul mensile, non è per un ritracciamento di qualche settimana. In media sono durati fra e 2 e 3/4 mesi in una tendenza rialzista annuale come quella in corso. Wall Street si gioca una partita importante a fine mese? Lo riteniamo molto probabile.

Gli swing e i prezzi ai quali prestare la dovuta attenzione

Se osserviamo il grafico su base trimestrale ci rendiamo conto che i listini americani, dopo aver segnato un nuovo massimo annuale hanno iniziato una discesa. Se questa continuerà e non si formerà un pattern di inversione rialzista, l’obiettivo potrebbe essere i prezzi dei massimi che sono stati segnati nelll’ultimo trimestre dello scorso anno. Questo signficherebbe che entro giugno o agosto le Borse americane potrebbero ritracciare tutto il railzo annuale fatto fino ad oggi.

Primo stesp quindi, la chiusura del mese di aprile. Se questa segnerà minimi crescenti rispetto a marzo, si inizierebbe a disegnare un pattern ribassista in ottica plurimensile. E in questo caso il movimento ribassista potrebbe durare qualche mese.

Quindi, presteremo molta attenzione a quello che accadrà nelle prossime due settimane.

Wall Street si gioca una partita importante a fine mese: come mantenere il polso della situazione

La seduta di contrattazione del giorno 19 aprile ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dow Jones

37.986,40

Nasdaq C.

15.282,01

S&P500

4.967,23.

La tendenza in corso è ribassista ed rimarrà tale secondo i nostri algoritrmi, se non si assiterà a chiusure giornaliere superiori ai seguenti prezzi:

Dow Jones

39.013,20

Nasdaq C.

16.539

S&P500

5.235.

Gli obiettivi primi al ribasso rimangono per il momento invariati:

Dow Jones

36.620 e poi area 35.940;

Nasdaq C.

15.044 e poi 13.760

S&P500

5.097/4.990, e poi area 4.754 punti.

Dove potrebbe essere diretta Amazon?

Mentre i listini americani hanno segnato il loro massimo negli ultimi gironi del mese di marzo, Amazon invece mostrando una maggiore forza relativa, lo ha fatto intorno alla data dell’11 aprile. Se a fine mese venisse confermata l’inizio di una fase ribassista, l’obiettivo potrebbe essere area 158/148 dollari. Sono questi i livelli da dove passano le labbra e denti dell’Alligator indicator su base mensile.

